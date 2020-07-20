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CNN (США): Пентагон рассказал об испытании «супер-пупер-ракеты»

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Пентагон в Вашингтоне
Пентагон в Вашингтоне.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain, DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Военные впервые подтвердили, что ракета, названная Трампом «супер-пупер» ракетой, во время испытаний превысила скорость звука в 17 раз. Испытания прошли успешно, заявили в Пентагоне.

Пентагон подтвердил, что гиперзвуковая ракета, ранее названная президентом США Дональдом Трампом "супер-пупер-ракетой", во время испытаний превысила скорость звука в 17 раз. Об этом, в четверг, 16 июля, сообщает CNN, со ссылкой на чиновников Минобороны США.

"Месяц назад Трамп объявил о начале создания в Соединенных Штатах "супер-пупер" ракеты, которая якобы в 17 раз быстрее, чем любая другая. Глава государства имел в виду проведенные в марте испытания ракеты, когда ее скорость превысила в 17 раз скорость звука", - пояснил представитель министерства обороны США.

В Минобороны США отметили, что специально для президента проводятся брифинги по программе создания гиперзвукового оружия, и Трамп "очень заинтересован" всем, что делается военными страны в этом направлении.

В то же время, телеканал отметил, что супер-пупер-ракета вряд ли поступит на вооружение ранее 2023 года.

Ранее американский лидер заявил, что в США разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая в 17 раз быстрее всех существующих.

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