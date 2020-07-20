NASA потратило $16 млрд на корабль Orion, выплатив разработчику $27 млн излишних бонусов

При этом работы корпорации Lockheed Martin шли со значительными задержками и излишним повышением стоимости заказа

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США потратило более $16 млрд на разработку кораблей Orion, выплатив корпорации Lockheed Martin порядка $27 млн неоправданных бонусов. Такой вывод содержится в обнародованном в четверг докладе генерального инспектора американского космического ведомства.

"По состоянию на январь 2020 года NASA потратило $16,7 млрд на создание корабля Orion, что в среднем составляет $1,1 млрд в год, или около 6% всего бюджета ведомства", - говорится в документе.

При этом, по мнению инспектора, корпорация Lockheed Martin, занимавшаяся разработкой, получила слишком крупные бонусы за "отличное выполнение" работы, несмотря на то, что процесс шел со значительными задержками и излишним повышением стоимости заказа. "Согласно нашим подсчетам, NASA выплатило как минимум порядка $27,8 млн излишних бонусов Lockheed Martin за "отличный" рейтинг выполнения работ, хотя в программе Orion были значительно увеличены издержки, а также имелось отставание от графика", - отмечается в докладе.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них - Artemis 1 - предусматривает непилотируемый полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап - Artemis 2 - предусматривает облет естественного спутника Земли с экипажем на борту, он был намечен на 2022 год. На третьем этапе миссии - Artemis 3 - NASA рассчитывало осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

Модуль Orion, названный в честь созвездия, имеет диаметр 5,3 м и массу 23 тонны. Внешне напоминает корабли "Меркурий" и "Аполлон", которые эксплуатировались в 1960-е - 1970-е годы, хотя и несколько крупнее их. На борт он сможет брать до шести астронавтов. Объем герметизированных помещений составляет около 19,5 куб. м, жилого пространства - 8,9 куб. м, что позволяет оснастить корабль туалетом.

Изначально намечавшиеся сроки изготовления Orion неоднократно срывались. Некоторые американские специалисты критикуют этот проект и считают его слишком затратным и затянувшимся, особенно на фоне бурного развития в последние годы в США коммерческой отрасли космических полетов.