Россия готова идти на компромисс в спорных моментах договора по открытому небу - Минобороны

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Ограничения полетов над Калининградской областью в рамках Договора по открытому небу были введены из-за поведения польских инспекторов, мешавших воздушному движению в регионе, но Россия готова идти на компромисс по этому вопросу, сообщил глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Наша страна была вынуждена пойти на разрешённую договором меру после того, как ряд западных стран, прежде всего Польша, своими хаотичными полётами в рамках договора создали такие условия, которые приводили к необходимости на длительное время перекрывать всё регулярное гражданское и коммерческое воздушное движение в регионе", - написал Рыжков в статье, опубликованной в официальной газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

Он отметил, что в ходе совместного полета США, Латвии и Литвы в феврале "российская сторона не стала препятствовать проведению воздушной инспекции Калининградской области с дальностью, незначительно превышающей параметр в 500 км, тем самым подтвердив свою готовность к поиску компромисса, по вопросу о максимальной дальности полётов над этим регионом".

Ранее Госдеп США в качестве основных претензий к России в вопросе выполнения договора по открытому небу назвал ограничение в 500 км для полетов иностранных инспекторов над Калининградской областью, а также "отказ в доступе для наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией".

Как пояснил Рыжков, ситуация с Абхазией и Южной Осетией связана с их двойственным статусом. Согласно договору "полёты проводятся не ближе 10 км от границы государства, не являющегося его участником", при этом Россия признает республики независимыми государствами, а США - нет.

"Но и по этому вопросу российская сторона выразила готовность разрешить ситуацию. Мы предлагаем разрешить полёты в 10 км зоне в случае, если Грузия позволит инспекторам из России совершить облёты её территории. Но официальный Тбилиси, заручившись поддержкой США и Великобритании, продолжает блокировать предложение России", - отметил Рыжков.

Начальник центра также упомянул, что американская сторона просила разрешения совершить облет района, где проходили учения "Центр-2019", однако Россия "вынуждена была ограничить проведение второй части американского наблюдательного полёта, совпадающей с активной фазой учения, в которой была задействована боевая и транспортная авиация".

Рыжков также упоминает о претензиях к США со стороны России, среди которых - недопуск российского самолёта наблюдения на территорию США, запрет наблюдения островных территорий, установление такого режима полётов российского самолёта, когда экипаж работает 14-18 часов.

В целом, по мнению начальника Центра, взаимные претензии устранимы и главной причиной выхода США из договора является "желание американцев поставить под контроль весь космос (системы связи, навигации, контроля космического мусора, дистанционного зондирования земли и др.), и на этом хорошо зарабатывать в будущем, продавая соответствующие материалы". А также не допустить инспекции территории США.

В мае американские СМИ сообщили, что США приняли решение выйти из договора, президент Дональд Трамп подтвердил эту информацию.

Выход США из Договора по открытому небу запланирован через шесть месяцев, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.