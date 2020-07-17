Трамп вновь призвал РФ и КНР сотрудничать с США в контроле над вооружениями

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг по случаю 75-й годовщины со дня первого в мире испытания технологии ядерного оружия в штате Нью-Мексико "Тринити" в очередной раз призвал Россию и Китай к сотрудничеству в сфере контроля над вооружениями.

"Я вновь призываю Россию и Китай присоединиться к нашим усилиям (в сфере контроля над вооружениями - ИФ) и работать вместе, чтобы сделать мир безопаснее и предотвратить новую гонку вооружений", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном Белым домом.

Американский лидер указал, что с начала работы его администрации он "решил начать новую эру в сфере контроля над вооружениями, которая выходит за рамки двусторонних договоров времен Холодной войны".

Вместе с тем, Трамп добавил, что "наше ядерное оружие по-прежнему - гарантия американской национальной безопасности".