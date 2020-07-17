Немецкий бизнес ответил на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"

БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Беспрецедентным вмешательством в энергетический суверенитет ЕС считает немецкий бизнес заявления США о санкциях против "Северного потока 2", заявил глава профильной ассоциации Восточный комитет немецкой экономики Оливер Гермес.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.

"Угроза немедленных санкций США против европейских компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2, отмечает невероятно низкий уровень трансатлантических отношений. Практически в одночасье и без консультаций с европейскими союзниками существующие исключения отменяются, и около 120 компаний из двенадцати европейских стран находятся под прямой угрозой санкций США", - заявил Гермес.

Он добавил, что "это беспрецедентное вмешательство Америки в европейский энергетический суверенитет приведет к дефициту поставок и, следовательно, к чрезмерным ценам".

По словам главы Восточного комитета, который представляет интересы германских компаний и предприятий в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, инвестиции в проект "в размере двенадцати миллиардов евро, находятся под угрозой". Кроме того, все европейские потребители газа должны рассчитывать на дополнительные ежегодные расходы в размере до четырех миллиардов евро в случае отказа от поставок по "Северному потоку 2".

"США попирают свободную и честную конкуренцию и используют санкции без ограничений для отстаивания своих экономических интересов. У ЕС нет иного выбора, кроме как с осторожностью отреагировать на эту попытку вымогательства. Как уже было объявлено, Комиссия ЕС должна отразить все атаки на свой суверенитет извне и быстро представить жесткий каталог мер", - заявил Гермес.

Он добавил, что Европе необходим "эффективный защитный щит" для компаний, которые "несправедливо пострадали от санкций США, чтобы защитить их от финансового ущерба".

Глава Восточного комитета добавил, то в результате введённых ЕС санкций против России, германо-российская торговля потеряла ежегодно почти 20 миллиардов евро. Новые санкции "совершенно неприемлемы", считает Гермес.