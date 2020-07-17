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ТАСС

"Женщины на корабле — к счастью". Как несет службу первый женский экипаж ВМФ

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Командир катера П-834 ефрейтор Анна Брикез, старший моторист ефрейтор Ольга Чулкова и рулевой-сигнальщик матрос Юлия Курочкина
Командир катера П-834 ефрейтор Анна Брикез, старший моторист ефрейтор Ольга Чулкова и рулевой-сигнальщик матрос Юлия Курочкина.
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Первый женский экипаж военного катера примет участие в праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе — они должны будут пройти через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота

Сейчас девушки, которые еще несколько месяцев назад работали на радиоузлах в разных военных частях, уже сдали зачеты, обязательные для всех вновь прибывающих моряков. А их наставники-мужчины с гордостью рассказывают, что подопечные делают большие успехи и, если эксперимент признают удачным, они станут единственным полностью женским экипажем за всю многовековую историю военного флота России.

Женщины на корабле

Информация о том, что на Черноморском флоте сформирован первый женский экипаж, появилась в марте этого года. Минобороны России сообщало, что в эксперименте участвуют три девушки, из которых после обучения в Санкт-Петербурге будет сформирован экипаж патрульного катера.

"В военные части Черноморского флота пришли телеграммы о том, что формируется женский экипаж. Мы подали заявки, кто хотел, потом с нами проводили собеседование вышестоящие руководители, психологи, была медицинская комиссия. Потом нас троих - кого отобрали - отправили на обучение. Обучение, которое в качестве повышения квалификации обычно длится три месяца, мы прошли за два; в других случаях таких специалистов годами учат в университетах", - вспоминает о прошедшей половине года командир катера П-834 ефрейтор Анна Брикез.

Командир катера П-834 ефрейтор Анна Брикез

Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Вместе со старшим мотористом ефрейтором Ольгой Чулковой и рулевым-сигнальщиком матросом Юлией Курочкиной они стали слаженным экипажем. Задача Анны - общее управление катером, Юлии - наблюдение за надводной обстановкой и навигацией, Ольги - контроль за машинным отделением.

"Мы, девушки, запоминаем информацию немного иначе, чем мужчины, и немного по-разному выполняем одну и ту же задачу - с этим уже столкнулись. Но мы выработали свой алгоритм действий перед тренировками. Мы собираемся, четко распределяем свои обязанности, проговариваем это. Знаем, как друг друга поддержать, где-то подмигнуть, где-то сказать наши "кодовые" слова. Наша коронная фраза: "Все будет хорошо! Женщины на корабле - к счастью", - говорят девушки, дополняя и завершая предложения друг за другом.

Серьезной особенностью службы на катере является то, что в экипаже всего три человека, и каждый из них должен заменить нескольких специалистов. Например, если на большом корабле есть штурман, который занимается навигацией, то на катере эта работа и еще ряд обязанностей ложится на рулевого - Юлию. В случае нештатной ситуации и при острой необходимости девушки могут заменять друг друга.

Рулевой-сигнальщик матрос Юлия Курочкина, командир катера П-834 ефрейтор Анна Брикез

Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

"Сейчас мы готовимся к участию в праздновании Дня ВМФ, к параду, который будет проходить 26 июля. Наша задача - держать свое место в строю, катером мы будем управлять сами, без наставников. Наш катер будет задействован в одном из эпизодов во время открытия праздника, выйдем, как сейчас планируется, одними из первых", - уточнила командир экипажа.

До праздника девушки успели сдать все необходимые зачеты: по борьбе за живучесть (этим термином обозначены действия в случае чрезвычайной ситуации), метанию гранат, противодиверсионной обороне и другие. Их курируют и помогают в обучении военнослужащие-мужчины, которые служат на таком же катере.

"Во время одного из зачетов мы в первый раз в жизни метали настоящие, а не учебные гранаты, в первый раз отошли от катера на быстроходной надувной лодке, - поделилась Брикез. - У нас были тренировки, нас инструктировали, и в целом мы справились. Для первого раза мы справились прекрасно, хотя волновались немного, но ведь у нас задача, мы не имеем права отступать."

"Девочки, не ходите в армию!"

Девушки настаивают, что отступать им нельзя ни в чем: ведь они первые, и от того, как покажут себя, зависит, останутся ли служить на море и появятся ли новые женские экипажи. Более того, они в один голос говорят, что хотели бы помогать в обучении других девушек-военнослужащих, если будет решение принимать их в состав экипажей.

Рулевой-сигнальщик матрос Юлия Курочкина и старший моторист ефрейтор Ольга Чулкова

Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

"Мы пишем конспекты каждый раз, когда проводим тренировки, в конце каждого дня составляем отчеты. Стараемся этот порядок не нарушать, чтобы отчет по итогам эксперимента был максимально полным - чтобы следующие женские экипажи могли понимать, на что стоит обращать особое внимание, как отделить основные задачи от второстепенных, какие есть именно для женщин-военнослужащих проблемные вопросы на флоте", - рассказывают девушки.

Среди своих "девичьих" преимуществ они называют высокую мотивацию и любопытство - "постоянно ходим, спрашиваем у наставников, просим про что-то рассказать, что-то показать, а они ведь должны еще и свои задачи выполнять".

В числе особенных сложностей - то, что физических сил меньше, чем у парней: например, в одиночку сложно закрыть люк на носу катера перед началом движения; зато это нетрудно сделать, навалившись на него всем вместе.

Своим назначением девушки гордятся, хотя и уверены: женщина должна идти в армию, только если чувствует, что это - ее занятие. Все трое много лет мечтали служить в вооруженных силах, но долгое время по разным причинам не могли поступить на службу.

Старший моторист ефрейтор Ольга Чулкова

Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

"Наши родители уже привычны не переживать за нас: знают, что девочки, которые пришли в вооруженные силы, умеют идти к своей цели, невзирая на окружающее. Когда девушка приходит в армию, будущий командир задает ей главный вопрос: "Вы понимаете, куда вы идете? С чем вам придется столкнуться?" Если нет в тебе решительности, твердости, то не надо идти в армию. И я всем, кто у меня спрашивает, тоже всегда говорю: "Девочки, не ходите в армию, если сомневаетесь, не стоит", - говорит Ольга.

Против предубеждений

"Если честно, женский экипаж все воспринимают по-разному: есть те, кто не очень положительно, но кто-то, наоборот, говорит: "Молодцы, девочки, мы в вас верим!" Но мы решили между собой, что мы - команда, мы несем ответственность друг перед другом. Мы не реагируем на то, кто что говорит со стороны, у нас есть свои цели - и мы к ним идем. И важно, что мы не мужчинам доказываем, что мы лучше них, а себе доказываем, что мы можем это сделать и сделать хорошо", - снова наперебой говорят девушки.

Александр Чирков - рулевой-сигнальщик такого же катера, на котором предстоит служить женскому экипажу, а в последние недели еще и их наставник. Говорит, что уже пробовал себя в этой роли, только обучал парней, приходящих на флот. И уверен - девушки им ни в чем не уступают.

Рулевой-сигнальщик катера П-834 Александр Чирков и командир катера П-834 ефрейтор Анна Брикез

Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

"Юлю обучать приятно, и я уже готов сказать, что ей неделю-две практики - и как рулевой она будет полностью готова. Она интересуется всем, что связано с ее специальностью, обо всем спрашивает: как это делается, куда этот штекер вставляется, как вон то работает. Ольга тоже - полезла в машинное в первый же день, как пришла, тоже постоянно вопросы задает. Видно, что у девочек стремление есть. Работать с ними одно удовольствие - потому что видно, что не впустую рассказываешь", - уточнил Чирков.

Он подчеркнул, что на флоте девушки - действительно первые в России. Если почти всеми прочими военными специальностями женщины овладевали успешно - например, в годы Великой Отечественной войны управляли танками, ходили в разведку, ремонтировали технику, были пилотами во всех родах авиации, то на кораблях российского флота никогда не были ни механиками, ни рулевыми и тем более - командирами.

"Так что будем ломать стереотипы! Кто сказал, что женщины на корабле - к несчастью? Может, это и было раньше, на парусном флоте, но времена меняются. Наши девушки точно будут к счастью", - не сомневается Александр Чирков.

Карина Сапунова

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