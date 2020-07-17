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Интерфакс-АВН

Кремлю неизвестно о воюющих в Ливии организованных группах россиян - Песков

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Ливия
Ливия.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Стенин

Российских военных в Ливии нет

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - В Кремле не знают о каких-либо организованных группах россиян, воюющих в Ливии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам неизвестно о каких-то организованных российских гражданах, которые могут принимать там участие", - сказал он журналистам.

Одновременно Песков подчеркнул, что "российские военные никоим образом не принимают участие в Ливии ни в каких процессах".

Пресс-секретаря президента также попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что так называемая ЧВК "Вагнера" поставляет мины в Ливию, и спросили, знают ли об этом в Кремле.

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Страны
Ливия
Россия
Проекты
ЧВК
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