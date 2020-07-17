Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ на 20 июля - Песков

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента. Ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник", - сказал Песков журналистам в четверг.

Песков сообщил, что в четверг Путин будет работать в Ново-Огарево и "сегодня он, собственно, даст старт бюджетному процессу, традиционно это летом начинается".

"Президент принял решение сегодня собрать первое такое прикидочное совещание по предстоящему бюджетному процессу", - заявил Песков.

Он сообщил, что на совещание приглашены глава правительства РФ Михаил Мишустин, глава администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Григоренко, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и начальник Генштаба Валерий Герасимов.