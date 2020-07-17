Войти
ЦАМТО

Связисты российской военной базы в Абхазии для организации связи использовали космический аппарат "Радуга-1М"

86
0
0
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии во время тренировки. Архивное фото
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии во время тренировки. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik / Илона Хварцкия

ЦАМТО, 16 июля. Военнослужащие подразделений связи российской военной базы ЮВО в Абхазии в рамках тренировки по боевой готовности использовали космический аппарат – спутник "Радуга-1М" для организации связи в труднодоступных горных районах.

Специалисты развернули и подготовили к работе 5 автомобилей специальной связи, что позволило организовать расширенную сеть коммуникаций, состоящую из полевых подвижных пунктов управления и полевых узлов связи. Использование спутника "Радуга-1М" позволило установить надежную связь с подвижными станциями, включая труднодоступные горные районы, для передачи зашифрованной информации между пунктами управления.

Также в ходе тренировки по боевой готовности связисты военной базы на полигонах Нагвалоу и Гудаута выполнили различные нормативы в сложных условиях при радиоэлектронном воздействии подразделений условного противника путем создания радиопомех в различных частотных диапазонах.

К мероприятиям было привлечено более 500 связистов соединения ЮВО, задействовано порядка 50 ед. специальной военной техники, в т.ч. станции спутниковой связи "Ливень" на базе автомобиля "Урал", радиосвязи "Артек" на базе бронетранспортера БТР-80 и радиорелейной связи "Л1" на базе "КамАЗ", сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Россия
Продукция
БТР-80
Компании
ГАЗ Группа
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Похожие новости
03.06.2019
На российской военной базе в Армении состоялась торжественная церемония вручения ВиВТ военнослужащим
18.08.2015
В подмосковном Алабине завершились первые Армейские международные игры
20.10.2014
За порогом перемен
26.06.2012
В Международном форуме «Технологии в машиностроении-2012» примут участие 198 российских организаций и 21 зарубежная компания
25.06.2012
На международном форуме "Технологии в машиностроении-2012" инозаказчикам будут продемонстрированы 93 экспоната, на которые еще нет разрешения на экспорт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.07 01:31
  • 4
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин
  • 17.07 01:15
  • 14
«Стрела»: машина, способная «летать»
  • 17.07 01:13
  • 1
В НАТО просят повышать расходы на ВПК, в России пройдет крупный военный форум
  • 17.07 00:23
  • 3
Минобороны Израиля стремится ускорить поставку транспортов-заправщиков KC-46A
  • 16.07 23:38
  • 15
В России разрабатывают рассчитанный на сто пусков ракетный двигатель - Рогозин
  • 16.07 21:33
  • 8
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 16.07 20:13
  • 8
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 16.07 19:14
  • 24
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 16.07 14:14
  • 1
"Росэлектроника" разработала мобильную версию комплекса "Атака-Трофи" для противодействия гражданским БЛА
  • 16.07 13:44
  • 56
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 16.07 12:59
  • 5
В Ростехе рассказали, когда начнется производство двигателей для Ка-62
  • 16.07 12:34
  • 3
Легкая посадка: в РФ могут запретить эксплуатацию несерийных малых самолетов
  • 16.07 10:32
  • 3
Направление главного удара
  • 16.07 01:36
  • 3
Подлодка К-560 «Северодвинск» против Virginia «Block III»
  • 15.07 23:06
  • 4
В Сети появилось видео подрыва российского патруля в Сирии