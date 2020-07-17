Связисты российской военной базы в Абхазии для организации связи использовали космический аппарат "Радуга-1М"

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии во время тренировки. Архивное фото.

ЦАМТО, 16 июля. Военнослужащие подразделений связи российской военной базы ЮВО в Абхазии в рамках тренировки по боевой готовности использовали космический аппарат – спутник "Радуга-1М" для организации связи в труднодоступных горных районах.

Специалисты развернули и подготовили к работе 5 автомобилей специальной связи, что позволило организовать расширенную сеть коммуникаций, состоящую из полевых подвижных пунктов управления и полевых узлов связи. Использование спутника "Радуга-1М" позволило установить надежную связь с подвижными станциями, включая труднодоступные горные районы, для передачи зашифрованной информации между пунктами управления.

Также в ходе тренировки по боевой готовности связисты военной базы на полигонах Нагвалоу и Гудаута выполнили различные нормативы в сложных условиях при радиоэлектронном воздействии подразделений условного противника путем создания радиопомех в различных частотных диапазонах.

К мероприятиям было привлечено более 500 связистов соединения ЮВО, задействовано порядка 50 ед. специальной военной техники, в т.ч. станции спутниковой связи "Ливень" на базе автомобиля "Урал", радиосвязи "Артек" на базе бронетранспортера БТР-80 и радиорелейной связи "Л1" на базе "КамАЗ", сообщает пресс-служба Южного военного округа.