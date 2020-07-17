Последуют ли санкции за производство автоматов Калашникова в США: возможный ответ со стороны России

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Ни к чему придумывать заново то, что уже существует. Такая мысль возникла в головах военных США, когда они обратили внимание на автомат Калашникова.

Об этом пишет американское издание Forbes.

В США решили, что следует вооружить своих союзников оружием, произведенным еще в Советском Союзе. Хотя его характеристики уступают современным образцам, оно зачастую превосходит новые разработки по надежности и удобству применения. При этом многие союзники США в разных концах света до сих пор пользуются вооружением родом из СССР.

Американцев заинтересовали советские ПТУРы, ручные противотанковые гранатометы РПГ, автоматы Калашникова, ракеты, а также боеприпасы для стрелкового оружия и артиллерии.

При этом закупить советское (российское) оружие и боеприпасы по стандартной схеме США не могут. В американских вооруженных силах отмечают «ограниченность источников поставок» и запрет ряда европейских стран на транзит через их территорию этого опасного груза. Помимо этого, препятствием могут стать санкции, которые США наложили на различные страны мира.

Тогда в США сделали вывод, что следует наладить производство автоматов Калашникова и другого советского оружия у себя.

Оно будет отправляться правительствам и различным вооруженным формированиям Африки и Ближнего Востока, поддерживаемым американцами. Большинство из них десятилетиями пользуются советским оружием и отлично его освоили. В отличие от современных вооружений западного производства, автоматы Калашникова и РПГ проще в применении и не требуют трудоемкого технического обслуживания.

Весь вопрос в позиции России: собирается ли наша страна реагировать на односторонние меры по нелицензионному производству оружия российских марок в США? Будут ли вводиться против США российские санкции?.. Возможным ответом со стороны России могло бы стать собственное производство копий американского оружия и боеприпасов для "третьих стран".