Протестировать ЗРК лучше на «живых» мишенях - Иран

Новое соглашение о военном сотрудничестве между Тегераном и Дамаском, подписанное на прошлой неделе, позволит Ирану испытать свои средства противовоздушной обороны отечественного производства против израильских боевых самолётов, нацеленных на Сирию. Об этом сегодня, 16 июля, передаёт агентство Al-Masdar News.

В недавнем интервью Sputnik Arabic сирийский политолог Гассан Юсефзаявил, что ирано-сирийское соглашение «говорит Израилю о том, что мы будем использовать средства противовоздушной обороны, которые могут сбить израильские военные самолёты».

По словам Юсефа, соглашение предусматривает не только размещение иранских систем противовоздушной обороны на сирийской территории, но и «модернизации комплексов ПВО», находящихся на вооружении Дамаска.

Следует отметить, что дислокация Тегераном в Сирии средств борьбы с воздушными целями преследует, скорее, внешнеполитические, чем военные цели с учётом наличия у Дамаска поставленных Россией зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300.

Eadaily отмечает, что у самой Исламской Республики с 2016 года на боевом дежурстве находятся российские С-300, которые до сих пор считаются лучшим оборонительным вооружением ИРИ. Размещением своих ЗРК на сирийской территории Иран демонстрирует Израилю решимость укрепить собственное присутствие в арабской республике, что, как можно с уверенностью предположить, встретит не менее решительные контрдействия с израильской стороны.