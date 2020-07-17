ОДКБ готова взаимодействовать с НАТО в вопросах безопасности - Совбез РФ

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - ОДКБ открыта к сотрудничеству со всеми крупными организациями, действующими в области безопасности, в том числе с Североатлантическим альянсом, заявил в интервью "Интерфаксу" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

"ОДКБ открыта к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными международными и региональными организациями, действующими в сфере безопасности, и одной из влиятельных таких организаций рассматривает НАТО", - сказал Нургалиев.

Он заявил, что устав Организации Договора о коллективной безопасности предусматривает взаимодействие с другими международными организациями.

"Разумеется, ООН играет центральную, координирующую роль и поэтому является главным партнёром ОДКБ. Это взаимодействие строится на прочной договорно-правовой основе и охватывает основные направления противодействия современным вызовам и угрозам", - сказал Нургалиев.

Он напомнил, что ОДКБ активно взаимодействует с СНГ, ШОС и ОБСЕ.