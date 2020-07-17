Войти
Интерфакс-АВН

Сбежавшие из Сирии в Афганистан боевики планируют атаки на государства Центральной Азии - Совбез РФ

57
0
0
Боевик террористической группировки "Исламское государство"
Боевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) во время столкновений с бойцами "Сирийских демократических сил" в Багузе, Сирия.
Источник изображения: © AP Photo / Aamaq News Agency

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Граница Таджикистана с Афганистаном укрепляется для предотвращения проникновения боевиков, бежавших из Сирии, заявил в интервью "Интерфаксу" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

"Не секрет, что после решительных действий сирийского правительства, при поддержке и помощи со стороны РФ удалось нанести террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) серьезные потери и освободить большую часть Сирии от боевиков, разрушить инфраструктуру и систему управления террористов", - сказал Нургалиев.

"Однако террористы активизировались на севере Афганистана, вынашивают планы проникновения в соседние государства Центральной Азии", - подчеркнул он.

Замсекретаря российского Совбеза отметил важность таджикско-афганского участка внешней границы государств - членов ОДКБ как антитеррористического буфера. В связи с этим, для стабилизации обстановки принимаются дополнительные меры политического и военного характера, совершенствуется взаимодействие международных и региональных организаций.

"На территории Республики Таджикистан создается военная инфраструктура, отрабатываются новые способы и методы борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией, завершается разработка проекта целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы", - сказал Нургалиев.

Он напомнил, что вопрос нахождения россиян и граждан других стран ОДКБ в рядах боевиков давно находится в поле зрения Организации, которая проводила спецоперацию "Наёмник" по перекрытию каналов вербовки, въезда и выезда граждан для участия в террористической деятельности и нейтрализации ресурсной базы международных террористических организаций на пространстве ОДКБ.

"В рамках проведенной международной операции под эгидой ОДКБ в прошлом году было задержано около 100 лиц, причастных к террористической деятельности, проверено более 250 тысяч человек, 61 человек объявлен в международный розыск", - сказал Нургалиев, отметив, что в РФ считают целесообразным практиковать проведение подобных операций в дальнейшем.

Он заявил, что также сохраняет свою актуальность формирование в рамках ОДКБ единого списка организаций, признанных террористическими.

"Мы надеемся, что наши партнеры из Армении и Белоруссии ускорят внесение необходимых для этого изменений в свои национальные законодательства", - добавил Нургалиев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Афганистан
Белоруссия
Россия
Сирия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
Персоны
Нургалиев Рашид
Похожие новости
17.07.2020
Рашид Нургалиев: военно-политическая обстановка в мире обостряется
18.09.2019
ОДКБ для России – музей Советского Союза
24.10.2018
Безопасность выходит блоком
12.12.2014
Глава российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов встретился с иностранными военными атташе
02.12.2013
Заместитель Министра обороны России Анатолий Антонов встретился с представителями ведущих СМИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.07 01:31
  • 4
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин
  • 17.07 01:15
  • 14
«Стрела»: машина, способная «летать»
  • 17.07 01:13
  • 1
В НАТО просят повышать расходы на ВПК, в России пройдет крупный военный форум
  • 17.07 00:23
  • 3
Минобороны Израиля стремится ускорить поставку транспортов-заправщиков KC-46A
  • 16.07 23:38
  • 15
В России разрабатывают рассчитанный на сто пусков ракетный двигатель - Рогозин
  • 16.07 21:33
  • 8
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 16.07 20:13
  • 8
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 16.07 19:14
  • 24
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 16.07 14:14
  • 1
"Росэлектроника" разработала мобильную версию комплекса "Атака-Трофи" для противодействия гражданским БЛА
  • 16.07 13:44
  • 56
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 16.07 12:59
  • 5
В Ростехе рассказали, когда начнется производство двигателей для Ка-62
  • 16.07 12:34
  • 3
Легкая посадка: в РФ могут запретить эксплуатацию несерийных малых самолетов
  • 16.07 10:32
  • 3
Направление главного удара
  • 16.07 01:36
  • 3
Подлодка К-560 «Северодвинск» против Virginia «Block III»
  • 15.07 23:06
  • 4
В Сети появилось видео подрыва российского патруля в Сирии