Сбежавшие из Сирии в Афганистан боевики планируют атаки на государства Центральной Азии - Совбез РФ

Боевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) во время столкновений с бойцами "Сирийских демократических сил" в Багузе, Сирия.

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Граница Таджикистана с Афганистаном укрепляется для предотвращения проникновения боевиков, бежавших из Сирии, заявил в интервью "Интерфаксу" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

"Не секрет, что после решительных действий сирийского правительства, при поддержке и помощи со стороны РФ удалось нанести террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) серьезные потери и освободить большую часть Сирии от боевиков, разрушить инфраструктуру и систему управления террористов", - сказал Нургалиев.

"Однако террористы активизировались на севере Афганистана, вынашивают планы проникновения в соседние государства Центральной Азии", - подчеркнул он.

Замсекретаря российского Совбеза отметил важность таджикско-афганского участка внешней границы государств - членов ОДКБ как антитеррористического буфера. В связи с этим, для стабилизации обстановки принимаются дополнительные меры политического и военного характера, совершенствуется взаимодействие международных и региональных организаций.

"На территории Республики Таджикистан создается военная инфраструктура, отрабатываются новые способы и методы борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией, завершается разработка проекта целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы", - сказал Нургалиев.

Он напомнил, что вопрос нахождения россиян и граждан других стран ОДКБ в рядах боевиков давно находится в поле зрения Организации, которая проводила спецоперацию "Наёмник" по перекрытию каналов вербовки, въезда и выезда граждан для участия в террористической деятельности и нейтрализации ресурсной базы международных террористических организаций на пространстве ОДКБ.

"В рамках проведенной международной операции под эгидой ОДКБ в прошлом году было задержано около 100 лиц, причастных к террористической деятельности, проверено более 250 тысяч человек, 61 человек объявлен в международный розыск", - сказал Нургалиев, отметив, что в РФ считают целесообразным практиковать проведение подобных операций в дальнейшем.

Он заявил, что также сохраняет свою актуальность формирование в рамках ОДКБ единого списка организаций, признанных террористическими.

"Мы надеемся, что наши партнеры из Армении и Белоруссии ускорят внесение необходимых для этого изменений в свои национальные законодательства", - добавил Нургалиев.