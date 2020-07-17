Миротворцев ОДКБ будут готовить по методикам ООН - Нургалиев

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут готовиться по стандартам миротворцев ООН, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

"В интересах развития миротворческих сил ОДКБ и поддержания их готовности к проведению миссий, в том числе под эгидой ООН, планируется уточнение структуры и состава миротворческих сил, подготовка контингентов государств - членов ОДКБ по программам и методикам, соответствующим стандартам ООН", - сказал Нургалиев в интервью "Интерфаксу".

Он напомнил, что пока ОДКБ не принимала непосредственного участия в миротворческих операциях, проводимых ООН.

"Вместе с тем следует отметить, что в целом миротворческие силы ОДКБ отвечают основным требованиям и стандартам ООН, как по структуре, так и по уровню их готовности к действиям по предназначению", - сказал Нургалиев.

Он сообщил, что в целях осуществления практического взаимодействия с департаментом ООН по поддержанию мира планируется пригласить представителей этой организации в качестве наблюдателей на командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2020" на территории Белоруссии.

"Кроме того, предусмотрено совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей миротворческую деятельность ОДКБ", - сказал замсекретаря Совбеза РФ.