В Москве озабочены перехватами российских истребителей натовскими, несмотря на договор с альянсом о полете над Балтикой - Грушко

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Договоренность с НАТО о полетах боевой авиации над Балтикой стала "светлым пятном" в отношениях с альянсом, однако в Москве озабочены тем, что истребители НАТО по-прежнему перехватывают российские самолеты, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Даже когда наши самолеты следуют по этому маршруту с включенными транспондерами, их продолжают перехватывать натовские истребители", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

В то же время, по словам замминистра, "в сумраке, который характеризует отношения Россия-НАТО, был один просвет: он появился, когда под эгидой Совета Россия-НАТО была создана проектная группа по авиабезопасности на Балтике с участием России, представителей НАТО, Финляндии и Швеции, стран Балтии".

"В результате был согласован международный внетрассовый маршрут, соединяющий Санкт-Петербург и Калининград, который был сертифицирован всеми странами, в зоне ответственности которых он пролегает", - сказал Грушко.

По его словам, "использование этого маршрута российской государственной авиацией, прежде всего военной, позволяет направлять полетные планы заранее и использовать транспондеры".

"Хороший пример того, что, когда привлекаются эксперты, а стороны придерживаются деполитизированного подхода, можно добиться пусть скромных, но конкретных результатов", - отметил он.