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Интерфакс-АВН

Основным зарубежным покупателем аппаратов ИВЛ "Авента-М" является Узбекистан - производитель

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Фдаги России и Узбекистана. Источник: podrobno.uz.

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Основная доля экспортных аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М" приходится на Узбекистан, говорится в отчете производителя аппаратов Уральского приборостроительного завода (УПЗ) за 2019 год.

"Производство АИВЛ АО "УПЗ" в 2019 году выросло в 2,6 раза по сравнению с 2018 годом в основном за счет увеличения объемов производства аппаратов ИВЛ "Авента-М" и поставок аппаратов ИВЛ в страны СНГ, в основном в Республику Узбекистан", - говорится в документе.

Согласно отчету, в 2019 году наблюдалось "осуществление крупных контрактов в рамках экспорта на поставку изделий в Узбекистан". Выручка от реализации продукции и услуг по медтехнике выросла почти в два раза.

УПЗ - дочернее предприятие концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), входящего в госкорпорацию "Ростех". Завод производит аппараты ИВЛ, в том числе модели "Авента-М". Аппараты данной модели использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая, в результате которых погибли шесть человек. Вероятной причиной пожара считают воспламенение аппаратов.

После этого Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года. 14 мая в КРЭТ сообщили, что Следственный комитет проводит проверку на УПЗ.

8 июня Росздравнадзор сообщил о выявленных в результате проверки нарушениях производственных процессов, а также несоответствии медицинского изделия "эксплуатационной и технической документации". Однако в ведомстве сообщили, что "прямая связь между выявленными нарушениями и произошедшим возгоранием" не установлена.

10 июля глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что УПЗ учел все замечания Росздравнадзора и продолжает выпуск аппаратов "Авента-М", в том числе по экспортным контрактам.

Аппараты "Авента-М", в частности, поставлялись в США для лечения больных коронавирусом. После случаев воспламенения аппаратов в Москве и Петербурге США заявили, что пока не будут использовать эти аппараты.

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2020-й год
Медицина
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