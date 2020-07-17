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Известия.ru

Командир миссии «Союз – Аполлон» вспомнил подробности полета

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Томас Стаффорд и Алексей Леонов с киноаппаратом "К3А" на борту орбитального комплекса "Союз-Аполлон"
Томас Стаффорд и Алексей Леонов с киноаппаратом "К3А" на борту орбитального комплекса "Союз-Аполлон".
Источник изображения: © Фото : NASA / Музей Красногорского механического завода

Совместный полет кораблей «Союза» и «Аполлона», который состоялся в 15 июля 1975 года, стал основой международного сотрудничества в космической деятельности. Такое мнение высказал генерал-лейтенант в отставке, астронавт и командир миссии СССР и США Томас Стаффорд.



Совместный полет кораблей «Союза» и «Аполлона», который состоялся в 15 июля 1975 года, стал основой международного сотрудничества в космической деятельности. Такое мнение высказал генерал-лейтенант в отставке, астронавт и командир миссии СССР и США Томас Стаффорд.

Бывший астронавт заявил, что отлично помнит день, когда состоялся этот полет. Это была его четвертая по счету миссия, и он был «очень горд и благодарен судьбе, Советскому Союзу, а теперь России» за участие в ней.

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Страны
Россия
США
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