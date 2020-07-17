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Интерфакс-АВН

Бойцы ЧВК "Вагнер" занимались минированием в районе Триполи, нарушив эмбарго ООН - Африканское командование США

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Панорама Триполи, Ливия
Панорама Триполи, Ливия.
Источник изображения: © CC BY-SA 3.0, Patrick André Perron

Вашингтон. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Воюющие на стороне сил Халифы Хафтара бойцы ЧВК "Вагнер" нарушили эмбарго ООН на поставку оружия в Ливию, привезя и установив в этой стране противопехотные мины и самодельные взрывные устройства, заявили в среду в Африканском командовании ВС США.

В заявлении командования отмечается, что, по данным американских военных, бойцы ЧВК "Вагнер" с середины июня минировали районы близ Триполи и Сирта. "Использованные взрывные устройства были завезены в Ливию непосредственно ЧВК "Вагнер", - говорится в документе.

"ЧВК "Вагнер" применяет безответственную тактику, из-за чего вооруженный конфликт не утихает, а ни в чем не повинные мирные жители страдают и гибнут. У России есть возможность остановить это, однако желания поступить так - нет", - заявил директор по операциям Африканского командования генерал Брэдфорд Геринг.

В заявлении численность бойцов ЧВК "Вагнер" в Ливии оценивается в 2 тыс.

В Ливии установилось двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Фаизом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, который пытался взять штурмом столицу страны Триполи с апреля 2019 года, однако не преуспел в этом.

В Африканском командовании неоднократно критиковали роль РФ в ливийском конфликте. К примеру, в конце мая заместитель начальника Управления разведки Африканского командования США генерал Грегори Хэдфилд утверждал, что Россия якобы перебрасывала боевую авиацию в Ливию, что подготовить себе плацдарм в этой стране.

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