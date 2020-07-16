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Известия.ru

Командир миссии «Союз – Аполлон» рассказал о ее влиянии на строительство МКС

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Совместный полет кораблей «Союза» и «Аполлона», который состоялся в 15 июля 1975 года, стал основой международного сотрудничества в космической деятельности. Такое мнение высказал генерал-лейтенант в отставке, астронавт и командир миссии СССР и США Томас Стаффорд в беседе с телеканалом РЕН ТВ в среду, 15 июля.

Стаффорд является одним из пяти участников советско-американского полета.


Бывший астронавт заявил, что отлично помнит день, когда состоялся этот полет. Это была его четвертая по счету миссия, и он был «очень горд и благодарен судьбе, Советскому Союзу, а теперь России», за участие в ней.

«Мы проделали тогда очень тяжелую работу, как со стороны Советского Союза, а теперь России, так и со стороны NASA. Мы и Советский Союз, а сейчас Россия, всегда хорошо сотрудничали друг с другом в этой сфере», — сказал он.

По словам отставного генерал-лейтенанта, первый опыт совместной космической деятельности СССР и США положил начало проектам «Мир» – «Шаттл» и Международная космическая станция (МКС). Американец считает, что основа «всего этого сотрудничества» была заложена вместе с «Союз – Аполлоном», поскольку без работы, которая была тогда сделана, построить МКС бы не получилось.

Стаффорд отметил, что был одним из тех, кто в апреле 1991 года убедил тогдашнего руководителя NASA Ричарда Трули в необходимости встретится с российскими коллегами, потому что американской стороне были необходимы были ракеты «Союз», чтобы решить свои проблемы.

Американский астронавт был близким другом Алексея Леонова, с которым они встретились на околоземной орбите во время миссии «Союз – Аполлон». Стаффорд прилетал в Россию октябре 2019 года, чтобы проводить Леонова в последний путь.

Советский корабль «Союз-19», на борту которого находились космонавты Алексей Леонов и Валерий Кубасов, и американский «Аполлон» с тремя астронавтами на борту — Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном — стартовали каждый со своего космодрома в один день, 15 июля 1975 года.

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Проекты
МКС
Союз РН
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