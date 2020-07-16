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Интерфакс-АВН

Неподконтрольные Турции боевики обстреляли пять населенных пунктов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо - ЦПВС

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Боевики в Сирии
Боевики в Сирии.
Источник изображения: © AFP 2019 / Guillaume Briquet

Хмеймим (Сирия). 15 июля. ИНТЕРФАКС - Боевики террористической организации "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) за сутки подвергли обстрелу пять населенных пунктов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

На брифинге в среду он заявил, что в провинции Идлиб зафиксирован обстрел со стороны боевиков "Джабхат ан-Нусры" населенных пунктов Мелладжа, Дадих и Дахр-эль-Кебир, в провинции Алеппо - населенных пунктов Кабтан-эль-Джебель и Арбих.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Сирия
Турция
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