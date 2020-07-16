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ТАСС

Разработчик рассказал, за счет чего БТР спас военных полицейских РФ при подрыве в Сирии

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Колесный бронетранспортер БТР-82АТ производства ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, июнь 2019 года
Колесный бронетранспортер БТР-82АТ производства ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, июнь 2019 года.
Источник изображения: Алексей Моисеев / rg.ru

Борта расположены под углом, поэтому взрывная волна "как бы рассекается, теряя свою силу", сообщил Александр Красовицкий

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Бронетранспортер БТР-82А сумел спасти жизни российским военным полицейским при подрыве в Сирии во вторник благодаря прочной оригинальной конструкции бронекорпуса и антиосколочной защите (АОЗ), сообщил ТАСС в среду гендиректор производящего эти машины ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.

"Что бы ни говорили, что наш БТР якобы устарел, тем не менее его прочный бронекорпус особой ромбовидной формы в очередной раз спас жизни бойцов во время проведения миротворческой операции. Борта не вертикальные, а под углом, поэтому взрывная волна как бы рассекается, теряя свою силу", - сообщил Красовицкий.

Он подчеркнул, что современные модификации гораздо защищеннее базовой версии БТР-80. "В ходе постоянной модернизации повышается защищенность машины и экипажа. Внутренние стенки "восемьдесят двойки" обшиты АОЗ из отечественных арамидных тканей, которые намного прочнее кевлара, которая задерживает осколки и рикошеты сердечников боеприпасов в случае пробития бронекорпуса", - добавил собеседник агентства, пояснив, что АОЗ покрывает внутренние стенки многослойными матами, что смягчило удары бойцов о броню.

Красовицкий напомнил, что за последние месяцы это уже второй случай в Сирии, когда при подрыве российских бронетранспортеров были спасены жизни военных полицейских РФ.

14 июля около 08:50 мск в ходе совместного российско-турецкого патрулирования трассы М4 в районе населенного пункта Эриха в южной части зоны деэскалации Идлиб на пути следования автоколонны произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Трое российских военнослужащих, находившихся в тот момент в БТР-82А, получили ранения, погибших в результате подрыва нет.

До этого 16 июня бронетранспортер российской военной полиции при взрыве, устроенном боевиками на этой же трассе, получил повреждения, но при этом никто из военнослужащих не пострадал.

БТР-82А

БТР-82А вооружен 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и спаренным с ней пулеметом ПКТМ калибра 7,62 мм, стабилизированными в двух плоскостях. Новые машины оснащены комбинированными средствами наблюдения, электроприводами вертикального и горизонтального наведения, двухплоскостным стабилизатором оружия, средствами связи 5-го поколения и системами топографического ориентирования.

БТР-82А является наиболее современным бронетранспортером, состоящим на вооружении Российской армии. Боевая машина серийно производится ООО "Военно-промышленная компания". По сравнению с предшественниками - БТР-80 и БТР-80А - его огневая мощь повышена более чем в два раза.

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2А72
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БТР-82А
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