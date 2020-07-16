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Интерфакс-АВН

Успешно испытан новый военный спутник-инспектор – Минобороны России

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Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные провели испытания нового спутника-инспектора, который провёл проверку отечественного космического аппарата, сообщает в среду Минобороны России.

"Сегодня в ходе испытаний новейших образцов космической техники проведено обследование с близкого расстояния одного из отечественных спутников с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата", - сказано в сообщении, которое поступило в «Интерфакс».

"В результате Минобороны России получена ценная информация о техническом состоянии обследуемого объекта, которая передана на наземные средства управления", - говорится в пресс-релизе.

Под инспекционной возможностью космического аппарата подразумевается его способность маневрировать в космосе с целью сближения с другими космическими объектами. Инспекции могут проводиться в мирных целях - внешний осмотр объектов, дозаправка и ремонт спутников, а также в военных целях - для некоего воздействия на космические аппараты потенциального или реального противника.

В СССР школа разработки и производства спутников-инспекторов была создана в "фирме" Челомея, ныне - реутовское "НПО машиностроения", входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

10 июля 2019 года с космодрома Плесецк ракетой "Союз-2.1В" были запущены четыре спутника в интересах министерства обороны РФ. После выхода на орбиту специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск Воздушно-космических сил внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о блоке выведения "Волга" и космических аппаратах "Космос-2535", "Космос-2536", "Космос-2537" и "Космос-2538". Позднее в Минобороны РФ сообщили, что аппараты "Космос-2535" и "Космос-2536" предназначены для исследования воздействия на российскую орбитальную группировку искусственных и естественных факторов космоса.

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Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Проекты
Плесецк
СККП
Союз-2 РН
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