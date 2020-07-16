Die Welt (Германия): горит десантный корабль, в порту Сан-Диего — угроза катастрофы

В порту Сан-Диего уже два дня горит военный корабль ВМС США. Если десантный корабль Bonhomme Richard окажется полностью уничтожен, это станет одной из крупнейших потерь за всю историю американских ВМС. Вдобавок возникла угроза экологической катастрофы, ведь на борту корабля — миллионы литров топлива.

В порту Сан-Диего вот уже два дня горит военный корабль ВМС США. Существует угроза затопления. В таком случае это будет крупнейшей потерей американского военного флота за всю его историю. При этом возгорание произошло по очень необычной причине

В порту Сан-Диего вот уже два дня горит военный корабль ВМС США. Существует угроза затопления. В таком случае это будет крупнейшей потерей американского военного флота за всю его историю. При этом возгорание произошло по очень необычной причине.

У американского боевого корабля Bonhomme Richard есть одна особенность: его можно использовать в ходе военных действий для высадки десанта. На его верхней палубе размещаются вертолеты и самолеты вертикального взлета и посадки. В трюме же судно может перевозить дополнительные десантные катера. Теперь, однако, построенный 23 года назад суперминиавианосец погибает от огня в своем родном порту Сан-Диего. Его утрата стала бы одной из крупнейших потерь американских ВМС за всю историю.

В воскресенье, в 08:30 по местному времени, после взрыва на одной из нижних грузовых палуб было обнаружено возгорание. Точная причина и подробности неизвестны. Но даже через два дня огонь погасить не удалось, хотя его пытаются потушить несколько сотен пожарных, имеющих в своем распоряжении вертолеты и катера.

Эксперты исходят из того, что температура на борту, вероятно, превысившая 1000 градусов, повредила стальные конструкции корабля, построенного американским военным концерном Northrop Grumman и стоившего около 750 миллионов долларов.

Информационное агентство АР предполагает даже более тяжелые последствия: 255-метровое судно может затонуть, а ведь у него на борту остаются несколько миллионов литров топлива. Это может вызвать экологическую катастрофу. Американская береговая охрана уже призвала на помощь специалистов по ликвидации нефтяных пятен с поверхности воды.

Угроза одной из крупнейших потерь в истории

В последние два года боевой корабль оставался в родном порту Сан-Диего и проходил модернизацию, стоимость которой оценивается в более 250 миллионов долларов. Корабль должен был быть переоборудован для приема новых американских самолетов F-35В.

Во время модернизационных работ на борту находились всего 160 человек вместо обычных 1000. Поэтому, к счастью, пожар не унес ни одной человеческой жизни. По меньшей мере 59 человек, в том числе 36 членов экипажа и 23 гражданских, получили ожоги и отравления угарным газом, а также легкие травмы.

С одной стороны, то, что на борту было мало людей, - счастливое стечение обстоятельств. С другой стороны, эксперты указывают, что военный корабль с полным экипажем должен быть в состоянии бороться с огнем.

Огонь распространился по всему корпусу, потому что, по данным американской военной газеты Stars and Stripes, система пожаротушения как раз была в процессе переоборудования и не могла быть задействована. Кстати, она работает на трифторбромметане, который вредит озоновому слою Земли.

При этом огонь можно остановить, перекрыв кислород. Использование огнетушителей на трифторбромметане с 2004 года запрещено на территории ЕС (за редкими исключениями), в том числе на борту военных кораблей и самолетов.

Если десантный корабль Bonhomme Richard действительно будет полностью уничтожен, это, по мнению редакции Stars and Stripes, станет одной из крупнейших потерь за всю историю американских ВМС.

Корабль, сошедший со стапелей в 1997 году и принятый на вооружение осенью 1998-го, имеет длину 257 метров и водоизмещение около 40 тысяч тонн. Американский авианосец Lexington, в 1942 году подвергшийся нападению японских войск и затонувший во время боя в Коралловом море у берегов Австралии, имел длину 270 метров и водоизмещение 42 тысячи тонн.

Герхард Хегманн (Gerhard Hegmann)