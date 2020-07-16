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Интерфакс-АВН

Путин 16 июля в Крыму примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ - Песков

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Дмитрий Песков и Владимир Путин
Дмитрий Песков и Владимир Путин.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин в четверг в Керчи примет участие в закладке новых российских боевых кораблей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Завтра (...) главное - то, что президент будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. Оттуда же он также примет участие в формате видеоконференции (в совещании) с другими нашими судостроительными комплексами - это Северодвинск, "Севмаш" и питерская "Северная верфь", где также в этот день будут закладывать новые корабли", - сказал Песков журналистам в среду.

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Россия
Компании
Залив СЗ
Северная верфь
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
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