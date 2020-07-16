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Интерфакс-АВН

Усиление военной активности РФ в Арктике вызывает беспокойство - посол Норвегии

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Подразделение Росгвардии в ходе учений в Арктике
Подразделение Росгвардии в ходе учений в Арктике.
Источник изображения: © Пресс-служба Росгвардии

Норвегия опасается новых сбоев GPS

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Норвегия обеспокоена усилением военной активности России, в том числе проведением учений с применением боевого оружия у берегов королевства, заявил посол Норвегии в Москве Руне Ресаланд.

"В последние годы Россия усилила свою военную активность в Арктике и на арктических островах. Было развернуто новое оружие, в том числе системы оружия большой дальности, возросло количество учений, в том числе в морских районах вокруг Норвегии. Мы наблюдаем, что Россия все чаще, чем прежде, проводит военные учения в районах, более удаленных от ее границ на юг и на запад", - сказал Ресаланд в интервью "Интерфаксу".

То, что РФ все чаще предпочитает проводить учения с применением боевого оружия у берегов Норвегии, вызывает беспокойство, "не в последнюю очередь потому, что Россия сама располагает обширными морскими районами у собственного побережья", подчеркнул посол.

Он отметил, что в последние годы Норвегия в отдельных случаях испытывала серьезные сбои в работе GPS в воздушном пространстве из-за военной деятельности России на Кольском полуострове, в Баренцевом море и над ним.

"Это создало проблемы для гражданской авиации и поисково-спасательных служб, которые зависят от надежных систем навигации и позиционирования. Такая деятельность не способствует поддержанию добрососедских отношений, и Норвегия предполагает, что такая деятельность, имеющая прямые последствия для безопасности на норвежской территории, впредь не повторится", - добавил Ресаланд.

По его словам, другим примером деятельности, которая "не способствует добрососедству", является ряд повторяющихся имитаций атак боевыми самолетами, направленных на норвежские цели.

Посол напомнил, что регулярные консультации и встречи между представителями вооруженных сил двух стран, за некоторыми исключениями, были прекращены в 2014 году. "Однако в 2018 году ежегодные консультации между двумя министерствами обороны были возобновлены. Они обеспечивают обмен информацией по оборонной политике и военным вопросам и способствуют росту контактов и доверия", - сказал он.

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Норвегия
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Арктика
Военные учения
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