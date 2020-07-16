Новая легкая бронированная машина «Стрела»

Генеральный директор ООО "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК", входит в Группу ГАЗ) Александр Красовицкий заявил информационному агентству РИА Новости о создании ВПК новой легкой бронированной машины "Стрела" с колесной формулой 4х4.

Легкая бронированная машина "Стрела" разработки ООО "Военно-промышленная компания" (с) ООО "Военно-промышленная компания"

РИА Новости сообщает, что масса машины составила 4,7 тонны, что в два раза меньше массы машин семейства "Тигр". "Стрела" также обладает баллистической защитой, способной выдерживать выстрелы из автоматов АК-74, АКМ и винтовки СВД. Максимальная скорость по шоссе достигает 155 километров в час.

"На сегодняшний день на вооружении нашей армии подобных бронеавтомобилей попросту нет", - сказал Красовицкий.

Собеседник агентства пояснил, что противоминная защита броневика позволяет сохранить жизни экипажа при подрыве под колесом мин или взрывных устройств мощностью до двух килограммов в тротиловом эквиваленте (против 600 граммов у "Тигра").

По его словам, "Стрела" предназначена для перевозки людей и различных грузов. Машину можно использовать в качестве оперативно-служебного автомобиля спецподразделений органов исполнительной власти. На нее также можно установить комплексы вооружений и спецоборудование.

Красовицкий подчеркнул, что в конструкции "Стрелы" используются отечественные либо произведенные в России комплектующие.

"Небольшая масса бронеавтомобиля "Стрела" дает возможность использования столь защищенной машины для ее быстрой переброски на другое направление или в составе тактических воздушных десантов на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов армейской авиации типа Ми-8 (Ми-17). В салоне машины, в зависимости от модификации, могут разместиться до восьми человек, включая водителя", - добавил он.

Легкая бронированная машина "Стрела" разработки ООО "Военно-промышленная компания" (с) ООО "Военно-промышленная компания"