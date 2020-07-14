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РИА Новости

"Мобильность – залог выживаемости". Военный эксперт о броневике "Стрела"

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Легкий скоростной броневик "Стрела"
Легкий скоростной броневик "Стрела".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ООО "ВПК"

В России создали легкий скоростной бронеавтомобиль "Стрела". В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан третьего ранга в запасе Дмитрий Литовкин оценил новинку.

В России создан легкий бронеавтомобиль "Стрела", рассказал гендиректор предприятия-разработчика ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий.

Масса машины составила 4,7 тонны, что в два раза меньше машин семейства "Тигр".

"Стрела" обладает баллистической защитой, способной выдерживать выстрелы из автоматов АК-74, АКМ и винтовки СВД. Максимальная скорость по шоссе достигает 155 километров в час.

"На сегодняшний день на вооружении нашей армии подобных бронеавтомобилей попросту нет", – сказал Красовицкий в интервью РИА Новости.

Он пояснил, что противоминная защита броневика позволяет сохранить жизни экипажа при подрыве под колесом мин или взрывных устройств мощностью до двух килограммов в тротиловом эквиваленте (против 600 граммов у "Тигра").

По словам Красовицкого, "Стрела" предназначена для перевозки людей и различных грузов. На нее также можно установить комплексы вооружений и спецоборудование.

"Небольшая масса бронеавтомобиля "Стрела" дает возможность использования столь защищенной машины для ее быстрой переброски на другое направление или в составе тактических воздушных десантов на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов армейской авиации типа Ми-8 (Ми-17). В салоне машины, в зависимости от модификации, могут разместиться до восьми человек, включая водителя", – добавил он.

Красовицкий подчеркнул, что в конструкции "Стрелы" используются произведенные в России комплектующие.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан третьего ранга в запасе Дмитрий Литовкин оценил новинку.

"Одна из главных характеристик в армии – это высокая мобильность и бронезащищенность. Военным предлагаются различные варианты бронеавтомобилей, способных перевозить личный состав, а также предназначенных под монтаж ударного вооружения. Отмечу, что на Параде Победы 9 мая шли такие машины, начиная от бронеавтомобиля "Тигр" с дистанционно управляемыми боевыми модулями, противотанковыми комплексами. На эти машины могут монтироваться минометные установки, переносные ЗРК. Все это позволяет военнослужащим очень быстро перемещаться на поле боя: решать задачи в одном месте, потом оказываться в другом. Это очень важно также для небольших армий, в которых мобильность – это залог выживаемости", – сказал Дмитрий Литовкин.

Он также отметил способность бронеавтомобиля "Стрела" выдерживать подрыв под колесом взрывных устройств мощностью до двух килограмм в тротиловом эквиваленте.

"Бронеавтомобили защищены от мощных взрывных устройств, внутри установлены антиударные сидения, которые компенсируют удар взрывной волны. Вспомним применение бронеавтомобиля "Тигр" в Сирии, там было несколько подрывов, но военнослужащие выживали. Это очень важная составляющая. То, что "Военно-промышленная компания" разрабатывает новые варианты – видимо, есть дополнительные требования от силовых ведомств на создание узкоспециализированного автомобиля. По большому счету, все остается в комплексе: это хорошая бронезащита, комфортное внутреннее пространство и возможность монтировать дополнительное боевое оборудование", – подчеркнул Дмитрий Литовкин.
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Россия
Сирия
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АК-74 "Калашников"
Ми-17
Ми-8
Небо РЛК
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Система поражения "Ратник"
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