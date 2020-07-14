"Мобильность – залог выживаемости". Военный эксперт о броневике "Стрела"

В России создали легкий скоростной бронеавтомобиль "Стрела". В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан третьего ранга в запасе Дмитрий Литовкин оценил новинку.
В России создан легкий бронеавтомобиль "Стрела", рассказал гендиректор предприятия-разработчика ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий.
Масса машины составила 4,7 тонны, что в два раза меньше машин семейства "Тигр".
"Стрела" обладает баллистической защитой, способной выдерживать выстрелы из автоматов АК-74, АКМ и винтовки СВД. Максимальная скорость по шоссе достигает 155 километров в час.
"На сегодняшний день на вооружении нашей армии подобных бронеавтомобилей попросту нет", – сказал Красовицкий в интервью РИА Новости.
Он пояснил, что противоминная защита броневика позволяет сохранить жизни экипажа при подрыве под колесом мин или взрывных устройств мощностью до двух килограммов в тротиловом эквиваленте (против 600 граммов у "Тигра").
По словам Красовицкого, "Стрела" предназначена для перевозки людей и различных грузов. На нее также можно установить комплексы вооружений и спецоборудование.
"Небольшая масса бронеавтомобиля "Стрела" дает возможность использования столь защищенной машины для ее быстрой переброски на другое направление или в составе тактических воздушных десантов на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов армейской авиации типа Ми-8 (Ми-17). В салоне машины, в зависимости от модификации, могут разместиться до восьми человек, включая водителя", – добавил он.
Красовицкий подчеркнул, что в конструкции "Стрелы" используются произведенные в России комплектующие.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан третьего ранга в запасе Дмитрий Литовкин оценил новинку.
Он также отметил способность бронеавтомобиля "Стрела" выдерживать подрыв под колесом взрывных устройств мощностью до двух килограмм в тротиловом эквиваленте.