Forbes (США): сгорел десантный корабль «Боном Ричард» — по всей видимости из-за нарушения пожарной безопасности

Автор комментируя крупный пожар, возникший на борту новейшего американского десантного корабля, отмечает, что пожары — серьезная проблема для ВМС США. Однако руководство американского флота вместо поиска решений предпочитает указывать на аналогичные случаи в России и Китае. Бездействие чиновников ВМС США необъяснимо и непростительно, говорится в статье.

В воскресенье крупный пожар, по всей видимости, возникший из-за нарушений техники безопасности во время планового обслуживания на пирсе, уничтожил корабль "Боном Ричард" (Bonhomme Richard LHD-6) - один из 10 крупнопалубных десантных кораблей ВМС США. Эти корабли - неотъемлемая часть американского флота, нацеленная на сдерживание возрождающегося Китая. Потеря корабля стоимостью в миллиарды долларов - а этот исход весьма вероятен - больно ударит по всему флоту.

Первые сообщения о пожаре появились примерно в 8:30 утра в воскресенье. Спустя семь часов пожар на корабле все еще полыхал. На корабле, проходившем техобслуживание в Сан-Диего, на момент происшествия находилось около 160 моряков. Согласно сообщениям, восемнадцать человек попали в больницу с травмами, не угрожающими жизни.

Хотя степень повреждения [корабля] неизвестна, пожар оказался настолько мощным, что погнул стальные конструкции и расплавил шины на транспортных средствах, припаркованных на взлетной палубе. Учитывая степень ущерба, ремонт займет несколько лет. Не исключено и полное списание [корабля].

Пожары на верфи можно предотвратить

Причина пожара выясняется, но уже можно сказать, что пожары на верфи - серьезная проблема для ВМС США. Только за последние несколько месяцев на кораблях ВМС США во время техобслуживания вспыхнуло несколько пожаров - однако командование, похоже, эту проблему игнорирует, предпочитая злорадствовать и тыкать пальцами, когда пожары на верфи чуть было не уничтожили в 2019 году российский [авианесущий корабль] "Адмирал Кузнецов", а в начале этого года - один из новейших китайских десантных кораблей типа 075. Бездействие ВМС США - особенно после ряда предупреждений- необъяснимо и непростительно.

Но, несмотря на многочисленные тревожные звоночки за последние несколько лет, у ВМС США остаются серьезные проблемы с безопасностью технического обслуживания на верфях. Вот что я писал в конце 2019 года: "Пока ВМС США после двух несчастных случаев со смертельным исходом в 2017 году проводили маневры по судовождению, военно-морские силы не только понесли едва ли не крупнейшую потерю материальных средств в авариях на верфях с 2012 года, которую можно было избежать, но и почти не приложили усилий для устранения последствий".

На момент написания этой статьи "Боном Ричард" накренился носом из-за воды, которой его поливали из брандспойтов.

ВМС США столкнулись с суровой реальностью пожарной безопасности. Пожары и несчастные случаи будут происходит до тех пор, пока либо какой-нибудь корабль не утонет вовсе, а моряки не погибнут, либо в командной вертикали всерьез не займутся предотвращением таких инцидентов.

Если окажется, что причиной инцидента стало несоблюдение простых, пусть и трудоемких правил пожарной безопасности, всем, начиная с адмиралов, надо немедленно указать на дверь.

Нельзя сказать, что военно-морские силы не получали ранее предупреждений. "Боном Ричард", по иронии судьбы, стоял напротив причала, где был пришвартован "Фицджеральд" (USS Fitzgerald DDG 62), недавно завершивший многолетний ремонт после столкновения в море в 2017 году. Во время того инцидента погибли люди. Капитан "Фицджеральда" серьезно озаботился пожарной безопасностью. В СМИ попала его отчет, в котором он отметил более 15 случаев нарушений пожарной безопасности в доке - в том числе "плохо укомплектованные пожарные смены", "возгорания на палубе", "использование горючих материалов", а также "ранее незамеченные возгорания проводки и повреждения".

Одна из основных целей ВМС - выживание на поле боя. В связи с этим интересно узнать, проявил ли капитан "Бонома Ричарда" аналогичный интерес к безопасности своего корабля, который только что прошел модернизацию для эксплуатации истребителей F-35B следующего поколения. Стоимость таких самолетов составляет 250 миллионов долларов за единицу.

Пожары на пирсе потопили целый флот США

Единственное, чего моряки боятся даже больше, чем огня в море, это пожара в доке. Модернизация на верфи - пожалуй, один из самых опасных моментов для любого корабля. При переоборудовании судовые системы безопасности нередко отключаются, важнейшие проходы завалены кабелями и другими легковоспламеняющимися материалами, а моряки решают целый комплекс задач по техническому обслуживанию - нередко в условиях стресса, нехватки времени и тотальной экономии. В такой среде несоблюдение техники безопасности чревато катастрофой.

ВМС США сталкивались с этим слишком часто. В 2012 году Америка потеряла многомиллиардную атакующую подводную лодку "Майами" (USS Miami SSN 755) в результате пожара, случившегося из-за действий рабочего, который хотел уйти домой поскорее. В прошлом году 11 американских моряков получили ранения в результате пожара на борту малого десантного корабля "Иводзима" (USS Iwo Jima LHD 7). В ноябре 2018 года от пожара пострадал "Оскар Остин" (USS Oscar Austin DDG 79), причем из-за повреждений корабль останется на приколе почти на два года дольше, чем планировалось. По данным USNI News, "Фицджеральд" тоже пострадал от пожара на верфи. В 2011 году загорелись склады на корабле "Спрюанс" (USS Spruance DDG 111). Кроме того, список недавних аварий включает ущерб более чем на 30 миллионов долларов строящемуся эсминцу "Делберт Блэк" (DDG 119) после столкновения в апреле 2019 года. Наряду с другими инцидентами, которых можно было избежать - пожарами на море, посадками на мель, столкновениями и так далее - эти аварии уничтожили или вывели из строя целый боевой флот США.

Американскому флоту пора проснуться

Если окажется, что последнего пожара можно было избежать, последствия должны коснуться всех без исключения уровней командной цепочки. ВМС потеряли слишком много кораблей и пытались замять слишком много вопиющих нарушений пожарной безопасности. От несчастных случаев не застрахован никто, но если причиной нынешнего пожара окажется преднамеренное пренебрежение основными правилами пожарной безопасности, то настало время показательно наказать командующих, при чьем попустительстве это произошло. Это единственный способ привлечь внимание к профилактике аварий, которые можно было предотвратить.

Эти катастрофы в доке остановит лишь твердое руководство. Без дисциплины работники верфей демонстрируют наплевательское отношение к вопросам безопасности. И если командование ВМС будет смотреть в другую сторону, то тогда действовать предстоит Конгрессу - чтобы сосредоточить внимание на предотвращении инцидентов, которых можно избежать.

Откровенно говоря, у Америки хватает других проблем на море, чтобы еще и беспокоиться о том, как бы работники по техобслуживанию не потопили драгоценный флот Америки у нас дома.

Крейг Хупер (Craig Hooper)