Источник изображения: Пресс-служба ООО "Военно-промышленная компания"

В России разработано новое семейство бронеавтомобилей "ВПК-Стрела". Разработка произведена специалистами "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") в инициативном порядке. Об этом сообщил генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

Как рассказал Красовицкий, "ВПК" разработала новое семейство легких бронеавтомобилей, которые можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8. В настоящее время изготовлен экспериментальный образец нового броневика.

В инициативном порядке в кратчайшие сроки конструкторами ООО "Военно-промышленная компания" была разработана и предложена концепция по созданию автомобилей легкого класса, в рамках которой был разработан и изготовлен экспериментальный образец бронированного автомобиля из семейства "ВПК-Стрела"

- рассказал он.

Гендиректор "ВПК" пояснил, что новый броневик "Стрела" предназначен для перевозки людей и различных грузов с обеспечением требуемого уровня бронезащиты. Машина может использоваться в различных качествах с учетом поставленных задач.

Полная масса машины составляет всего 4,7 тонны, при этом броня обеспечивает баллистическую защиту 2-го класса (защищает от пуль с термоупрочненным сердечником патрона калибра 5,45x39 мм из АК-74, пуль с термоупрочненным сердечником патрона калибра 7,62x39 мм из АКМ, пуль с нетермоупрочненным сердечником патрона калибра 7,62x54 мм из СВД). Противоминная защита обеспечивает защиту экипажа при подрыве под колесом взрывных устройств до 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Макс. скорость по шоссе - до 155 км/ч, вместимость - до 8 человек. В основе конструкции машины - перспективные 100% российские агрегаты, узлы и детали, планируемые к освоению в массовом производстве отечественного автопрома.

Подчеркивается, что небольшая масса броневика позволяет быстро перебросить его на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов типа Ми-8.

На сегодняшний день на вооружении нашей армии подобных бронеавтомобилей попросту нет

- заявил Красовицкий.