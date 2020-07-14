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Интерфакс-АВН

Набор в военные вузы в ЦВО впервые пройдет в регионах проживания абитуриентов

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Курсанты
Курсанты.
Источник изображения: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Екатеринбург. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Набор в военные высшие учебные заведения Минобороны РФ впервые будет проведен в регионах проживания абитуриентов на базе военных комиссариатов Центрального военного округа (ЦВО), сообщает пресс-служба ЦВО в понедельник.

В сообщении отмечается, что с 15 июля по 5 августа специалисты выездных групп совместно с представителями военных комиссариатов определят профессиональную и психологическую пригодность кандидатов, а также их уровень физической подготовки, здоровья и мотивированности.

"С 25 июля по 10 августа приемные комиссии военных учебных заведений, опираясь на результаты выездных групп, результаты ЕГЭ и индивидуальные достижения абитуриентов, проведут окончательный профессиональный отбор. Абитуриенты, успешно прошедшие его, будут вызваны в вузы", - говорится в сообщении.

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