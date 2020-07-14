Затопленные в Арктике семь атомных субмарин можно извлечь за 12 лет - российские эксперты

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Удаление из арктической акватории атомных подводных лодок (АПЛ), выведенных из состава Военно-морского флота, может быть завершено в 2032 году, считают российские специалисты.

"Суммарная активность лодок, затопленных в Карском и Баренцевом морях, составляет 1 млн Ки. По предварительным оценкам российских специалистов, лодки можно извлечь за 12 лет", - сказано в статье, которую публикует корпоративная газета государственной корпорации "Росатом".

Ки - Кюри (международное обозначение Ci) - внесистемная единица измерения активности радионуклида.

По данным специалистов, подводные исследования, проектирование и строительство судна для подъема продлятся с 2021 до конца 2026 года.

"Проектирование и подъём АПЛ К-159 вместе с утилизацией - четыре года (2025-2028). Столько же времени нужно на подъем К-27 (2028-2031). Подъём оставшихся пяти лодок запланирован на 2029-2032 годы", - сообщает газета.

По её данным, подъём выведенных из состава ВМФ субмарин и повышение ядерной и радиационной безопасности стали главными темами 23-го заседания совместной российско-норвежской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.

"Цели до 2027 года - вывезти с объектов северо-западной части российской Арктики ядерное топливо, завершить утилизацию подводных лодок, атомных ледоколов и судов обеспечения, перейти к активной фазе реабилитации объектов. К этому времени, возможно, уже начнут поднимать и наиболее опасные из затопленных и затонувших в Арктике АПЛ", - говорится в публикации.

Проекты в Арктике финансируются в рамках федеральной целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники". Со следующего года финансирование заложено в рамках новой госпрограммы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса", рассчитанной до 2027 года, пишет газета.

В статье, в частности, приведены следующие данные о радиационной обстановке в Арктике.