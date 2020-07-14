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ТАСС

В России создали новый легкий броневик "Стрела"

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Источник изображения: © Пресс-служба ООО "Военно-промышленная компания"

Его можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Специалисты "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") в инициативном порядке разработали семейство новых легких бронеавтомобилей "ВПК-Стрела", которые можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8. Изготовлен первый экспериментальный образец машины, сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

"В инициативном порядке в кратчайшие сроки конструкторами ООО "Военно-промышленная компания" была разработана и предложена концепция по созданию автомобилей легкого класса, в рамках которой был разработан и изготовлен экспериментальный образец бронированного автомобиля из семейства "ВПК-Стрела", - сказал Красовицкий.

Полная масса "Стрелы" составляет всего 4,7 т, что позволяет быстро перебросить бронеавтомобиль на другое направление или в составе тактических воздушных десантов на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов типа Ми-8. "На сегодняшний день на вооружении нашей армии подобных бронеавтомобилей попросту нет", - подчеркнул Красовицкий.

По его словам, "Стрела" предназначена для перевозки людей и различных грузов с обеспечением требуемого уровня бронезащиты. "Машина может использоваться в качестве командирской машины, транспортного средства и оперативно-служебной машины в специальных подразделениях органов исполнительной власти или как база для создания семейства автомобилей, а также монтажа вооружения и специального оборудования", - пояснил глава ВПК.

При этом броня машины обеспечивает баллистическую защиту 2-го класса (защищает от пуль с термоупрочненным сердечником патрона калибра 5,45x39 мм из АК-74, пуль с термоупрочненным сердечником патрона калибра 7,62x39 мм из АКМ, пуль с нетермоупрочненным сердечником патрона калибра 7,62x54 мм из СВД). Противоминная защита сохраняет жизни находящегося внутри машины экипажа при подрыве под колесом мин или взрывных устройств мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Максимальная скорость "Стрелы" по шоссе - до 155 км/ч, вместимость - до 8 человек. В основе конструкции машины - перспективные агрегаты, узлы и детали, планируемые к освоению в массовом производстве отечественного автопрома. 100% комплектующих производятся на территории России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Ми-8
СВД
Компании
ВПК ООО
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