Войти
Военное обозрение

Ядерные силы воздушного базирования РФ всё выжимают из самолетов-«ветеранов» - СМИ Китая

129
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Основу российской стратегической авиации до сих пор составляют бомбардировщики Ту-95, разработанные еще в 50-х годах прошлого века. Приходится использовать потенциал этих «бывалых воинов», ведь заменить их более современными самолетами очень сложно.

Так рассуждает Тан Цзюнь в своей статье, опубликованной китайским изданием The Paper.

Хотя Россия активно разрабатывает новый стратегический бомбардировщик ПАК ДА, финансовые сложности не позволят сделать этого быстро. По мнению китайского автора, после присоединения Крыма и введения Западом санкций против Российской Федерации ее экономическое развитие значительно замедлилось. А так как из трех составляющих ядерной триады – средств наземного, морского и воздушного базирования – последние имеют наименее важное значение, деньги на их модернизацию выделяются по остаточному принципу. Поэтому приходится выжимать из «ветеранов» все, на что они способны.

Когда только создавалась советская стратегическая авиация, главным средством доставки ядерных зарядов были бомбардировщики, которые могли подлететь к цели и сбросить атомную бомбу. Теперь в этом нет необходимости, ведь появились баллистические ракеты.

Тан Цзюнь, вспоминая длинную историю разработки российского истребителя Су-57, сомневается, что бомбардировщик ПАК ДА когда-нибудь поступит в войска. Скорее всего, на смену Ту-95 придут усовершенствованные Ту-160М2. Минобороны России планирует начать серийное производство этих самолетов и выпускать их ежегодно по 3-4 единицы. Всего планируется создать 50 Ту-160М2. Этого количества будет более чем достаточно, чтобы заменить ветерана российской стратегической авиации – бомбардировщик Ту-95.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
ПАК ФА
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ПАК ДА
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
21.12.2017
Россия приняла новую программу вооружения, которая обнаруживает сильные и слабые стороны ее армии
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
09.06.2015
Туманное будущее нового поколения российской военной техники. Часть 2
12.01.2015
Самое смертоносное оружие на планете: самые грозные самолеты ("The National Interest", США)
14.02.2012
Планы на будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.07 01:57
  • 34
Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе
  • 14.07 01:23
  • 2
Израильский беспилотный катер «Seagull» получил разведывательный беспилотник
  • 14.07 01:21
  • 1
СМИ: Россия начнет строительство шести кораблей в один день
  • 14.07 00:50
  • 1
Есть фюзеляж первого южнокорейского истребителя
  • 14.07 00:47
  • 1
Трамп заявил, что не хочет выводить США из НАТО, но требует от партнеров справедливых трат на оборону
  • 14.07 00:45
  • 3
Домашний скот заменит газонокосилки на канадской базе ВВС
  • 14.07 00:39
  • 1
В США вновь задумались, причислять ли РФ к странам-спонсорам терроризма
  • 14.07 00:35
  • 1
Введен в строй головной филиппинский фрегат Jose Rizal южнокорейской постройки
  • 14.07 00:32
  • 1
В Пентагоне заявили о контактах России с экстремистами в Афганистане
  • 14.07 00:17
  • 3
Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали
  • 13.07 23:57
  • 178
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 13.07 22:18
  • 2
В Индии: Сотрудничество с Россией в сфере обороны «злит» Китай
  • 13.07 22:04
  • 55
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 13.07 21:52
  • 318
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 13.07 20:27
  • 27
На форуме "Армия-2018" впервые покажут багги "Эскадрон" для ВДВ