Ядерные силы воздушного базирования РФ всё выжимают из самолетов-«ветеранов» - СМИ Китая

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Основу российской стратегической авиации до сих пор составляют бомбардировщики Ту-95, разработанные еще в 50-х годах прошлого века. Приходится использовать потенциал этих «бывалых воинов», ведь заменить их более современными самолетами очень сложно.

Так рассуждает Тан Цзюнь в своей статье, опубликованной китайским изданием The Paper.

Хотя Россия активно разрабатывает новый стратегический бомбардировщик ПАК ДА, финансовые сложности не позволят сделать этого быстро. По мнению китайского автора, после присоединения Крыма и введения Западом санкций против Российской Федерации ее экономическое развитие значительно замедлилось. А так как из трех составляющих ядерной триады – средств наземного, морского и воздушного базирования – последние имеют наименее важное значение, деньги на их модернизацию выделяются по остаточному принципу. Поэтому приходится выжимать из «ветеранов» все, на что они способны.

Когда только создавалась советская стратегическая авиация, главным средством доставки ядерных зарядов были бомбардировщики, которые могли подлететь к цели и сбросить атомную бомбу. Теперь в этом нет необходимости, ведь появились баллистические ракеты.

Тан Цзюнь, вспоминая длинную историю разработки российского истребителя Су-57, сомневается, что бомбардировщик ПАК ДА когда-нибудь поступит в войска. Скорее всего, на смену Ту-95 придут усовершенствованные Ту-160М2. Минобороны России планирует начать серийное производство этих самолетов и выпускать их ежегодно по 3-4 единицы. Всего планируется создать 50 Ту-160М2. Этого количества будет более чем достаточно, чтобы заменить ветерана российской стратегической авиации – бомбардировщик Ту-95.