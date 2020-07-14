Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин

Коронавирус не оказал влияния на решение ключевых задач, включая охрану Крымского моста и реакцию на активность НАТО

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Три самолёта-амфибии получит до конца текущего года морская авиация (МА) ВМФ России, сообщил начальник МА генерал-майор Игорь Кожин.

"В этом году в морскую авиацию планируется поступление трёх самолётов-амфибий Бе-200. Причём первый из них уже готовится к показу. Совсем скоро его смогут увидеть на Главном военно-морском параде", - сказал Кожин в интервью, которое публикует в понедельник газета Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

По словам генерала, апробация Бе-200 сначала прошла в Ейске на базе Центра боевого применения и переучивания лётного состава.

"Теперь мы начали вести опытную эксплуатацию, по результатам которой начнём отправлять новые воздушные суда в войсковые соединения и объединения", - сказал Кожин.

Он также сообщил, что до конца текущего года планируется ввести в опытную эксплуатацию новейший тренажёр НИТКА, предназначенный для подготовки лётчиков-палубников.

В Ейске (Краснодарский край) и Саках (Крым), рассказал военачальник, имеются научно-исследовательские тренажёры корабельной авиации - НИТКА.

"Тренажёр в Саках предназначен только для подготовки палубных лётчиков. Сейчас там используется модернизированное оборудование: машины, агрегаты, оборудование, которые в перспективе будут установлены на тяжёлом авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Сейчас он проходит глубокую модернизацию, и после ремонта это будет уже совсем другой корабль", - отметил Кожин.

По его словам, ещё до завершения ремонта крейсера постоянно ведётся подготовка палубных лётчиков.

"Например, наши истребители после того как примут участие в Военно-морском параде в Санкт-Петербурге, отправятся в Крым совершать полёты с тренажёра НИТКА по программе боевой подготовки", - сказал генерал.

"А вот НИТКА в Ейске, - отметил он, - это тренажёр перспективного корабля. Там трамплин такой же, но установлены новые тормозные машины. Теперь монтируют разгонные устройства для летательных аппаратов. Надеемся до конца года ввести этот тренажёр в опытную эксплуатацию".

Кожин также отметил, что, "несмотря на то, что в этом году возникли специфические условия для боевой подготовки, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции, планы лётной подготовки и подготовки лётного состава на 2020 год выполняются своевременно как по боевому применению сил, так и по выполнению различных лётных упражнений".

"Морским лётчикам в первом полугодии довелось решать разноплановые задачи: это и функционирование системы освещения обстановки, это и контроль обстановки в связи с повышенной активностью деятельности кораблей НАТО в Чёрном море, и обеспечение безопасности важных объектов. Таких, например, как Крымский мост. Лётчики-черноморцы успешно освоили новые прицельные системы, установленные на самолётах. В целом, по качеству выполнения задач и достигнутым возможностям они отличаются в лучшую сторону", - сказал Кожин.

Говоря об итогах боевой подготовки в текущем году, генерал назвал главным тот факт, что не снижены интенсивность и качество выполнения задач, а также сохранён лётный состав "в боеготовом состоянии на высоком уровне - около 85 процентов, причем по нескольким видам предназначения с учётом многофункциональности морской авиации".