Япония намерена приобрести в США дополнительно до 105 истребителей F-35 – DSCA

ЦАМТО, 13 июля. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 105 истребителей F-35 и сопутствующего оборудования.

Полная стоимость продажи может составить 23,11 млрд. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 9 июля.

Правительство Японии обратилось к США с запросом о возможности приобретения до 63 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой, 42 ед. в варианте F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой, а также 110 двигателей F135 (включая 5 запасных) компании Pratt и Whitney.

Кроме того, запрос включает системы радиоэлектронной борьбы; системы командования, управления, связи, компьютеризации и разведки / связи, навигации и идентификации C4I / CNI (Command, Control, Communications, Computer and Intelligence / Communications, Navigational и Identification); оборудование автономной глобальной системы материально-технической поддержки ALGS (централизованная система, которая контролирует состояние и поддержку флота F-35); автономную информационно-логистическую систему ALIS; летные тренажеры; специальные инфракрасные ловушки F-35; центр перепрограммирования; логистику в соответствии с потребностями F-35; разработку / интеграцию программного обеспечения; контрольно-измерительные приборы для летных испытаний; перегонку самолетов с дозаправкой в воздухе; запасные части и компоненты; вспомогательное оборудование; инструмент и испытательное оборудование; техническую документацию; оборудование для подготовки и обучения личного состава; инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчика, а также другие связанные элементы логистики.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит уровень боеспособности основного союзника в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Предлагаемая продажа самолетов и вспомогательных средств увеличит парк боевой авиации Японии и расширит возможности по противодействию современным и перспективным воздушным и наземным угрозам. При этом истребители F-4 Воздушных сил самообороны Японии будут сниматься с вооружения постепенно по мере приемки F-35.

Главными подрядчиками проекта выбраны компании Lockheed Martin Aeronautics и Pratt and Whitney Military Engines.

Уведомление о продаже публикуется в соответствии с требованиями американского законодательства и не означает, что контракты на продажу указанного оборудования в запрошенном объеме будут обязательно заключены.

Как сообщал ЦАМТО, предложенный правительством США и компанией Lockheed Martin F-35A "Лайтнинг-2" в версии с обычным взлетом и посадкой был выбран 19 декабря 2011 года победителем тендера на поставку перспективного истребителя F-X Воздушным силам самообороны Японии. Новые самолеты предназначены для замены устаревших многоцелевых F-4EJ "Фантом-2 Каи".

Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) МО США уведомило Конгресс о планируемой продаже Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех истребителей F-35 с обычным взлетом и посадкой с опционом на поставку еще 38 самолетов 30 апреля 2012 года. Полная стоимость соглашения оценивалась в 10 млрд. долл.

Первые четыре F-35A для Японии, с AX-1 по AX-4, должны быть произведены на линии окончательной сборки и проверки (FACO) в Форт-Уэрте (шт. Техас). Остальные 38 самолетов (с AX-5 по AX-42) будут собираться на линии окончательной сборки и проверки, размещенной на предприятии Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Нагое (префектура Айти, Япония).

В декабре 2018 года правительство Японии впервые заявило о намерении дополнительно закупить 105 самолетов F-35, включая 63 ед. F-35A и 42 ед. в варианте F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой. Последние будут применяться с борта эсминцев-вертолетоносцев класса "Изумо", островных баз и коммерческих аэропортов.

В марте 2019 года командование Воздушных силы самообороны Японии объявило о достижении первым подразделением, 302-й тактической истребительной эскадрильей, оснащенной истребителями F-35A "Лайтнинг-2", начальной готовности к боевому применению. Один из истребителей этого подразделения потерпел катастрофу 9 апреля 2019 года.