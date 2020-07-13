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Военное обозрение

Японское Минобороны разместило на своей территории в Токио противоракеты PAC-3 MSE производства США

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Источник изображения: topwar.ru

Фото с военно-технической выставки

Японское издание Asahi Shimbun пишет о модернизации противоракетной системе в столичном регионе страны. Заявлено о размещении на территории комплекса объектов министерства обороны модернизированных ракет-перехватчиков PAC-3 MSE. Речь идёт о размещении системы ПРО на базе комплексов Patriot в токийском районе Ичигая.

Обращает на себя внимание тот факт, что PAC-3 MSE развёрнута в центральной части Токио после решения властей страны отказаться от развёртывания систем противоракетной обороны Aegis Ashore.

Противоракеты PAC-3 MSE производятся в США компанией Lockheed Martin. Разработаны эти ракетные вооружения в 2014 году на базе предыдущей версии - PAC-3. Отличается от более ранней модификации повышенным радиусом действия, обновлённой системой наведения на цель, большей мощностью двигателя. По последним сведениям, PAC-3 MSE комплекса Patriot способна поражать ракеты на высоте до 20 тыс. метров, радиус перехвата – около 32 км.

Размещённые на территории комплекса Минобороны Японии противоракеты PAC-3 MSE предназначены главным образом для перехвата баллистических ракет, которые приближаются к цели – на конечном этапе траектории после выхода из космического пространства.

Новая установка PAC-3 MSE стала первой подобного рода в центре японской столицы.

Противоракеты PAC-3 MSE представляют собой вторую линию обороны после противоракет SM-3, размещённых на эсминцах класса Aegis SDF. Третьей линии обороны должны были стать противоракеты комплекса Aegis Ashore, но от их размещения власти Японии некоторое время назад отказались, сославшись на дороговизну и протесты со стороны оппозиции.

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Страны
США
Япония
Продукция
DD25
Patriot ЗРК
sm-3
Иджис
Компании
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