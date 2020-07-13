Войти
Интерфакс-АВН

Военные свяжут трубопроводом Тайганское и Симферопольское водохранилища в Крыму - Минобороны РФ

154
0
0
Сборка трубопроводных магистралей
Сборка трубопроводных магистралей.
Источник изображения: МО РФ

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Российские военные по просьбе властей Крыма проведут 60-километровый трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, сообщили в Минобороны РФ.

"Для перекачки воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское трубопроводные подразделения из состава соединений материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов построят трубопровод протяженностью более 60 километров", - сообщили в министерстве.

Там отметили, что к выполнению задач будут привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.

По данным военного ведомства, с данной просьбой обратилось руководство Республики Крым. Первые подразделения соединений материально-технического обеспечения и воинский эшелон со специальной техникой прибыли в Крым в субботу.

Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, из-за засухи в Симферополе "образовался определенный дефицит воды", в связи с чем он обратился за помощью к президенту РФ и к министру обороны. По его информации, результатом проведенный работы станет возможность по временной схеме перебрасывать до 50 тысяч кубометров воды в водохранилища Симферополя.

Как известно, Украина, не согласившись с присоединением Крымского полуострова к России после местного референдума 2014 года о статусе региона, перекрыла подачу днепровской воды в Крым. Северо-Крымский канал ранее обеспечивал около 85% потребностей региона в пресной воде.

Контактов между Россией и Украиной о возобновлении подачи днепровской воды на полуостров на данный момент нет, отмечали в Росводресурсах РФ осенью 2019 года, добавляя, что они на сегодня и не нужны, поскольку "с точки зрения водообеспечения Крыма много сделано в рамках федеральной целевой программы развития региона, нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения, водообеспечения промышленности целиком и полностью обеспечены за счет местных ресурсов".

В начале 2020 года в Крыму обмелели многие водохранилища. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе, власти крымской столицы на случай "особой необходимости" разработали график подачи воды населению, но на данный момент он не введен.

Аксенов назвал текущий год одним из самых засушливых для полуострова за последние полтора века.

Артезианскую воду из скважин впервые начали подавать в Симферополь после реконструкции одного из водозаборов во второй декаде июня. Это обеспечило подачу до 24 тыс. кубометров воды в сутки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
25.06.2020
Победная традиция: как проходил юбилейный парад в Москве
25.06.2020
Загадочный «Импульс»
05.08.2016
Россия готовится к большой войне (Gazeta Wyborcza, Польша)
23.06.2015
Неуловимый «Баргузин»: большой сюрприз для США
06.04.2015
Америка усиливает давление с моря
11.08.2010
Черноморский флот настоящее и будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 02:41
  • 157
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 13.07 01:06
  • 9
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 12.07 22:01
  • 8
«Ангару» назвали лучшей в мире и уступающей только ракете Илона Маска
  • 12.07 21:20
  • 24
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 12.07 20:22
  • 17
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
  • 12.07 19:24
  • 5
Лазерная революция в армии
  • 12.07 19:06
  • 17
Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе
  • 12.07 13:39
  • 6
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 12.07 12:13
  • 21
Война, в которой нельзя проиграть
  • 12.07 10:00
  • 8
Прощание с портянкой
  • 12.07 09:55
  • 1
Невероятный мутант: Т-72 с башней от Т-80УД
  • 12.07 03:24
  • 311
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 20:09
  • 54
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 11.07 16:59
  • 30
"Зальет все свинцом": каким будет новый пулемет для российской армии
  • 11.07 11:32
  • 12
Госорганы должны согласовать планы замены иностранного ПО до 2024 года