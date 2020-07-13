Военные свяжут трубопроводом Тайганское и Симферопольское водохранилища в Крыму - Минобороны РФ

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Российские военные по просьбе властей Крыма проведут 60-километровый трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, сообщили в Минобороны РФ.

"Для перекачки воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское трубопроводные подразделения из состава соединений материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов построят трубопровод протяженностью более 60 километров", - сообщили в министерстве.

Там отметили, что к выполнению задач будут привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.

По данным военного ведомства, с данной просьбой обратилось руководство Республики Крым. Первые подразделения соединений материально-технического обеспечения и воинский эшелон со специальной техникой прибыли в Крым в субботу.

Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, из-за засухи в Симферополе "образовался определенный дефицит воды", в связи с чем он обратился за помощью к президенту РФ и к министру обороны. По его информации, результатом проведенный работы станет возможность по временной схеме перебрасывать до 50 тысяч кубометров воды в водохранилища Симферополя.

Как известно, Украина, не согласившись с присоединением Крымского полуострова к России после местного референдума 2014 года о статусе региона, перекрыла подачу днепровской воды в Крым. Северо-Крымский канал ранее обеспечивал около 85% потребностей региона в пресной воде.

Контактов между Россией и Украиной о возобновлении подачи днепровской воды на полуостров на данный момент нет, отмечали в Росводресурсах РФ осенью 2019 года, добавляя, что они на сегодня и не нужны, поскольку "с точки зрения водообеспечения Крыма много сделано в рамках федеральной целевой программы развития региона, нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения, водообеспечения промышленности целиком и полностью обеспечены за счет местных ресурсов".

В начале 2020 года в Крыму обмелели многие водохранилища. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе, власти крымской столицы на случай "особой необходимости" разработали график подачи воды населению, но на данный момент он не введен.

Аксенов назвал текущий год одним из самых засушливых для полуострова за последние полтора века.

Артезианскую воду из скважин впервые начали подавать в Симферополь после реконструкции одного из водозаборов во второй декаде июня. Это обеспечило подачу до 24 тыс. кубометров воды в сутки.