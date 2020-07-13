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Интерфакс-АВН

Трамп назвал тему контроля над вооружениями важнейшей в отношениях США и России - СМИ

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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20 в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20 в Осаке.
Источник изображения: © РИА Новости, Илья Питалев

Вашингтон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию The Washington Post, что совместная с Россией работа по теме контроля над вооружениями - самый значительный аспект двусторонних отношений Вашингтона и Москвы.

"Из того, что мы можем сделать, ничего нет значительнее, чем контроль над ядерными вооружениями", - сказал он в интервью обозревателю газеты, которое опубликовано в субботу на сайте The Washington Post.

Трамп добавил, что, по его мнению, у него и президента России Владимира Путина "вообще-то очень хорошие отношения", несмотря на то, что "каждую неделю мы вводим все больше санкций против России".

Говоря о России в контексте темы войны в Афганистане, Трамп заявил, что он считает, что Россия меньше всего хочет быть вовлеченной в этот конфликт.

"Они были там на протяжении долгого времени. Советский Союз превратился в Россию из-за Афганистана, потому что они потерпели серьезный удар в Афганистане", - считает Трамп.

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Афганистан
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
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