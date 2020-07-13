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Интерфакс-АВН

Трамп заявил, что не хочет выводить США из НАТО, но требует от партнеров справедливых трат на оборону

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Вашингтон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в интервью изданию The Washington Post заявил, что не хочет, чтобы Соединенные Штаты выходили из НАТО, но ему важно, чтобы партнеры по альянсу тратили на оборону не менее 2% от ВВП.

"Нет, я не хочу выходить (из НАТО - ИФ). Но я хочу, чтобы они (партнеры - ИФ) честно платили бы свою долю", - заявил Трамп, отвечая на вопрос обозревателя газеты, хотел бы он вывести США из Североатлантического альянса.

В разговоре с The Washington Post он подчеркнул, что, по его мнению, даже взносы в 2% от ВВП на оборону, которых он добивается от всех членов НАТО, - это мало. Он отметил, что, благодаря его усилиям, восемь стран НАТО сейчас выполняют свои финансовые обязательства по взносам на оборону.

"И, кстати, 2% - это тоже слишком мало. Были и такие, кто вообще почти ничего не платил, а сейчас они платят. Они мне задавали большой вопрос: "Ушел бы я (из альянса - ИФ), если бы...", и я ответил: "Да, ушел бы". Если бы я им дал не такой ответ, они бы и не собирались платить", - отметил он.

Трамп в июне пообещал, что не успокоится, пока не добьётся от всех стран НАТО достаточных расходов на оборону. "Я не буду доволен до тех пор, пока все не будут достаточно платить", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

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США
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Трамп Дональд
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