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Интерфакс-АВН

"Оборонлогистика" в северный завоз доставит 6 тыс. тонн грузов для нужд Вооружённых сил РФ

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Российская военная база Северный Клевер в Арктике
Российская военная база Северный Клевер в Арктике.
Источник изображения: Фото: TASS/AP/Vladimir Isachenkov

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Компания "Оборонлогистика" по государственным контрактам доставит грузы Минобороны России в 80 пунктов Арктики и Дальнего Востока в рамках северного завоза, который стартовал с началом летней навигации 2020 года.

"Всего к 1 сентября 2020 года планируется совершить заходы в 80 пунктов и доставить около шести тысяч тонн грузов. Включая генеральные грузы и технику, строительные материалы, вооружение и военную технику, горюче-смазочные материалы, твёрдое топливо, имущество и продовольствие", - сказано в сообщении компании, которое поступило в "Интерфакс" в пятницу.

В настоящее время осуществляется доставка в пункты на острове Сахалин, побережье Охотского моря, Магаданской области, Камчатки, северной части Японского моря и Приморья.

"Доставлено уже более 1/3 запланированного груза. Одновременно осуществляется вывоз подлежащей ремонту техники и порожней бочкотары", - говорится в пресс-релизе.

Сообщается также, что с начала июля из порта Архангельск в пункт назначения Белушья Губа (архипелаг Новая Земля) силами "Оборонлогистики" направлено более четырёх тыс. тонн грузов, включая строительные материалы и технику в интересах ФГУП "Главное военно-строительное управление №4" Военно-строительного комплекса Минобороны России.

По данным компании, экспедиционный завоз в отдалённые гарнизоны и воинские части Приморья, Камчатки, Курильских островов стартовал в июне.

"Оборонлогистика" обеспечивает доставку материальных средств с привлечением двух теплоходов. Основными портами погрузки являются порт Владивосток и порт Ванино. В местах выгрузки разгрузочные работы осуществляются на необорудованный берег с использованием рейдовых плавсредств, говорится в сообщении.

Госконтракты были заключены в рамках реализации распоряжения правительства РФ об определении ООО "Оборонлогистика" единственным исполнителем, осуществляющим доставку грузов Минобороны России в арктическую зону и дальневосточный регион РФ.

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Страны
Россия
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Арктика
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