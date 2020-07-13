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Эксперт Института оборонных исследований: в Балтийское море приходит мощное оружие (SVT, Швеция)

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Атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А «Антей» К-266 «Орёл» на военно-морском параде в акватории Кронштадта
Атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А «Антей» К-266 «Орёл» на военно-морском параде в акватории Кронштадта.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Климентьев

Шведы засекли в Балтийском море российскую подлодку класса «Антей». Это очень большое судно, для Балтийского моря оно не годится, заявил эксперт Никлас Гранхольм. Вместе с SVT он гадает, что подлодка делает на Балтике, а также предостерегает, что если такое судно попадет в аварию, то быть большой беде.

«Если с атомной подводной лодкой с ядерными торпедами на борту произойдет крупная авария, быть беде», — говорит глава исследовательского отдела Института оборонных исследований Никлас Гранхольм

Атомная российская подводная лодка класса "Антей" (по классификации НАТО Oscar II) может нести торпеды с ядерными зарядами, в десять раз превышающими мощность бомбы, которая стерла с лица земли Хиросиму.

154-метровая российская подводная лодка оснащена двумя атомными реакторами. Для сравнения, подводные лодки в Швеции длиной 60 метров и оснащены дизельными электродвигателями.

"Это очень большое судно. Для Балтийского моря оно не годится. Его слишком легко отследить" - считает Никлас Гранхольм (Niklas Granholm).

Что же подлодка делает на Балтике?

"Остается только догадываться. Понятия не имею. Можно предположить, что в ближайшие несколько недель состоятся какие-нибудь учения. В любом случае в Балтийское море приходит мощное оружие".

Ядерные торпеды

Уже известно что подводные лодки этого класса могут нести 24 крылатых ракеты большой дальности с ядерными боеголовками. Но Никлас Гранхольм из Института оборонных исследований предупреждает, что на борту могут быть и ядерные торпеды.

Самая слабая из них имеет мощность 15 килотонн - это сопоставимо с бомбардировкой Хиросимы. Самый тяжелая - 200 килотонн.

"В общем, они немаленькие. Есть два типа. Меньшая - чтобы поражать малые подводные лодки. Бóльшая, как я себе представляю, рассчитана на применение против кораблей. А крылатые ракеты предназначены для уничтожения американских авианосцев большой дальности".

Демонстрация военной мощи

По мнению Никласа Гранхольма, эта подводная лодка вписывается в новую российскую концепцию.

"Россия демонстрирует военную мощь на учениях. Она приходит, проводит маневры и отправляется домой. Эта подводная лодка рассчитана в основном на Северную Атлантику и Баренцево море. Ее задача - защита основных ядерных стратегических сил на севере".

Однако если с подводной лодкой класса "Антей" случится авария, последствия будут самые разрушительные.

Подводная лодка "Курск" того же проекта затонула в 2000 году после взрыва торпеды на борту, и весь экипаж из 118 человек погиб. Кроме того, на борту подлодок этого класса уже случались пожары.

"Если с атомной подводной лодкой с ядерными торпедами на борту произойдет крупная авария, быть беде", - заключает глава исследовательского отдела Института оборонных исследований Никлас Гранхольм.


Юнас Ульссон (Jonas Olsson)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Военные учения
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