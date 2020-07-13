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Интерфакс-АВН

Россия способна обезопасить себя в случае непродления ДСНВ - Лавров

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Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на видеоконференции с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.
Источник изображения: © РИА Новости / МИД РФ

По словам министра, уговаривать США не будем, готовы к любому развитию событий, нацелены на продолжение диалога с США по стратегической проблематике

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Россия гарантировано сможет обеспечить свою безопасность в случае непродления Договора об СНВ, уговаривать США остаться в Договоре не будет, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нам продление нужно настолько, насколько это нужно американцам", - сказал он в пятницу на сессии "Примаковских чтений", совместно организованной "Интерфаксом" и ИМЭМО РАН.

И если, по его словам, "они категорически отказываются, мы их уговаривать не будем".

"Мы знаем, и это твёрдая уверенность, что мы гарантированно обеспечим свою безопасность на длительную перспективу, даже в отсутствие этого договора", - подчеркнул министр.

"О том, что мы будем делать в случае завершения срока действия этого договора без какого-либо последующего действия, я не знаю. По-моему, об этом говорить преждевременно. Мы готовы к любому развитию событий", - сказал министр.

По его словам, "при отказе от продления варианты могут быть различными".

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Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
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