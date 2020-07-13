Войти
Интерфакс-АВН

"Ростех" продолжает выпуск аппаратов ИВЛ "Авента-М", в том числе по экспортным контрактам - Чемезов

139
0
0
Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Жуковский (Московская область). 10 июля. ИНТЕРФАКС - Уральский приборостроительный завод учел все замечания Росздравнадзора и продолжает выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М", сообщил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Проведённая проверка аппаратов ИВЛ со стороны Росздравнадзора не выявила в аппаратах каких-либо нарушений, которые могли бы привести к возгоранию. Госконтракт на поставку ИВЛ действует, и предприятие продолжает выпуск аппаратов для выполнения условий всех заключённых контрактов, в том числе экспортных", - сказал Чемезов.

"В настоящее время ведётся следствие, до окончания которого выводы о причинах возгорания делать преждевременно. Необходимо провести множество экспертиз, как аппаратов, так и условий их эксплуатации", - добавил он.

По словам главы "Ростеха", "все замечания Росздравнадзора учтены, вносятся коррективы в документацию, аппараты проходят дополнительную проверку силами завода-изготовителя".

Аппараты ИВЛ "Авента-М" использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая, в результате которых погибли шесть человек. Вероятной причиной пожара считают воспламенение аппаратов.

После этого Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года. 14 мая в концерне сообщили, что Следственный комитет проводит проверку на Уральском приборостроительном заводе, производящем аппараты

8 июня Росздравнадзор сообщил о выявленных в результате проверки нарушениях производственных процессов, а также несоответствии медицинского изделия "эксплуатационной и технической документации". Однако в ведомстве сообщили, что "прямая связь между выявленными нарушениями и произошедшим возгоранием" не установлена.

Аппараты модели "Авента-М" выпускаются Уральским приборостроительным заводом, входящим в Концерн "Радиоэлектронные технологии" (входит в "Ростех"). Выпуск аппаратов серии "Авента" начался в 2012 году. Как отмечают в концерне, всего за 30 лет завод поставил в больницы России и СНГ более 20 тысяч единиц оборудования.

Как сообщали в КРЭТ, за все время эксплуатации аппаратов серии "Авента" к их безопасности не было нареканий. Все аппараты проходят проверку и тестирование и в случае выявления нарушений возвращаются на доработку. После инцидентов КРЭТ начал отзыв аппаратов для проведения "дополнительных проверок и тестирования".

По данным портала госзакупок, аппараты модели "Авента-М" закупали медучреждения ФСИН. Аппараты предыдущей модели "Авента" - госпитали Росгвардии и Минобороны.

Аппараты "Авента-М", в частности, поставлялись в США для лечения больных коронавирусом. После случаев воспламенения аппаратов в Москве и Петербурге США заявили, что пока не будут использовать эти аппараты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
КРЭТ
Росгвардия
Ростех
УПЗ (Урал)
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
Медицина
Похожие новости
16.09.2019
Ставка на лидерство
05.12.2018
Юрий Борисов: "Предписания по закупке отечественного оборудования будут"
18.12.2017
Казалось бы, при чем тут Колесов: усидит ли Вадим Лигай на КВЗ?
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
10.03.2016
Сергей Чемезов: Мы войдем в пятерку крупнейших машиностроительных холдингов мира
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 01:06
  • 9
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 13.07 00:32
  • 156
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 12.07 22:01
  • 8
«Ангару» назвали лучшей в мире и уступающей только ракете Илона Маска
  • 12.07 21:20
  • 24
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 12.07 20:22
  • 17
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
  • 12.07 19:24
  • 5
Лазерная революция в армии
  • 12.07 19:06
  • 17
Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе
  • 12.07 13:39
  • 6
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 12.07 12:13
  • 21
Война, в которой нельзя проиграть
  • 12.07 10:00
  • 8
Прощание с портянкой
  • 12.07 09:55
  • 1
Невероятный мутант: Т-72 с башней от Т-80УД
  • 12.07 03:24
  • 311
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 20:09
  • 54
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 11.07 16:59
  • 30
"Зальет все свинцом": каким будет новый пулемет для российской армии
  • 11.07 11:32
  • 12
Госорганы должны согласовать планы замены иностранного ПО до 2024 года