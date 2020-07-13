"Ростех" продолжает выпуск аппаратов ИВЛ "Авента-М", в том числе по экспортным контрактам - Чемезов

Жуковский (Московская область). 10 июля. ИНТЕРФАКС - Уральский приборостроительный завод учел все замечания Росздравнадзора и продолжает выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М", сообщил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Проведённая проверка аппаратов ИВЛ со стороны Росздравнадзора не выявила в аппаратах каких-либо нарушений, которые могли бы привести к возгоранию. Госконтракт на поставку ИВЛ действует, и предприятие продолжает выпуск аппаратов для выполнения условий всех заключённых контрактов, в том числе экспортных", - сказал Чемезов.

"В настоящее время ведётся следствие, до окончания которого выводы о причинах возгорания делать преждевременно. Необходимо провести множество экспертиз, как аппаратов, так и условий их эксплуатации", - добавил он.

По словам главы "Ростеха", "все замечания Росздравнадзора учтены, вносятся коррективы в документацию, аппараты проходят дополнительную проверку силами завода-изготовителя".

Аппараты ИВЛ "Авента-М" использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая, в результате которых погибли шесть человек. Вероятной причиной пожара считают воспламенение аппаратов.

После этого Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года. 14 мая в концерне сообщили, что Следственный комитет проводит проверку на Уральском приборостроительном заводе, производящем аппараты

8 июня Росздравнадзор сообщил о выявленных в результате проверки нарушениях производственных процессов, а также несоответствии медицинского изделия "эксплуатационной и технической документации". Однако в ведомстве сообщили, что "прямая связь между выявленными нарушениями и произошедшим возгоранием" не установлена.

Аппараты модели "Авента-М" выпускаются Уральским приборостроительным заводом, входящим в Концерн "Радиоэлектронные технологии" (входит в "Ростех"). Выпуск аппаратов серии "Авента" начался в 2012 году. Как отмечают в концерне, всего за 30 лет завод поставил в больницы России и СНГ более 20 тысяч единиц оборудования.

Как сообщали в КРЭТ, за все время эксплуатации аппаратов серии "Авента" к их безопасности не было нареканий. Все аппараты проходят проверку и тестирование и в случае выявления нарушений возвращаются на доработку. После инцидентов КРЭТ начал отзыв аппаратов для проведения "дополнительных проверок и тестирования".

По данным портала госзакупок, аппараты модели "Авента-М" закупали медучреждения ФСИН. Аппараты предыдущей модели "Авента" - госпитали Росгвардии и Минобороны.

Аппараты "Авента-М", в частности, поставлялись в США для лечения больных коронавирусом. После случаев воспламенения аппаратов в Москве и Петербурге США заявили, что пока не будут использовать эти аппараты.