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ЦАМТО

В Главном военно-морском параде примут участие корабли противоминной обороны, не имеющие аналогов в мире

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Тральщик проекта 12700 "Александр Обухов" на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота России. 29 июля 2018 года
Тральщик проекта 12700 "Александр Обухов" на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота России. 29 июля 2018 года.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

ЦАМТО, 10 июля. В Главном военно-морском параде, который состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте примут участие корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Владимир Емельянов", не имеющие аналогов в мире.

Главная их конструктивная особенность – самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика.

При строительстве этих кораблей на Средне-невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность.

Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен. Кроме высокой прочности и малой массы к достоинствам композитного корпуса можно отнести его "немагнитность", что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые они могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

"Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач", – цитирует главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Александр Обухов
Владимир Емельянов
Компании
Минoбороны РФ
СНСЗ
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