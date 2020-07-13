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Интерфакс-АВН

Близкой к истерике назвал бывший госсекретарь США реакцию СМИ на сообщения о "сговоре" России с афганскими талибами

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Колин Пауэлл
Колин Пауэлл.
Источник изображения: www.ca-irnews.com

Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл считает, что реакция СМИ на июньское сообщение The New York Times о якобы существовавшей договоренности России с боевиками афганского движения "Талибан" (запрещено в России как террористическое) об убийствах американских военных была чрезмерно раздутой.

"Что я знаю, так это то, что наши военные командиры на местах не думали, что это такая серьезная проблема, как сообщают газеты и телевидение. Все вышло из-под контроля еще до того, как мы по-настоящему поняли, что произошло. Я не уверен, что мы полностью понимаем это сейчас", - сказал Пауэлл в интервью телеканалу MSNBC.

Он добавил, что генерал морской пехоты Кеннет Маккензи, командующий Центральным командованием США, "не думал, что это имеет для нас такое большое значение".

"Помните, что сражаться будет не разведывательное сообщество, а люди на земле. Это наши войска. Именно наши командиры собираются бороться с такого рода угрозой, используя разведданные, которые были даны им разведывательным сообществом", - сказал отставной дипломат.

По его словам, сначала все "нужно проанализировать".

"Это должно быть подтверждено. И только потом надо выяснять, кто твой враг. И я думаю, что мы были на высоте в этом вопросе. Это просто стало почти истерикой в первые несколько дней", - сказал Пауэлл.

Пауэлл подверг критике политику администрации президента США Дональда Трампа по военным вопросам и в отношении России.

В частности, он выразил недоумение тем, что США вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности, заявив, что "многое их того, что происходит, представляется бессмысленным".

Он также сказал, что наращивание сил в Европе не имеет смысла, поскольку "мы не будем воевать с русскими".

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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