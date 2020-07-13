Войти
Интерфакс-АВН

В США обещают принять меры, если подтвердится информация о причастности РФ к нападениям на американских военных в Афганистане

112
0
0
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год.
Источник изображения: © AP Photo / Lauren Victoria Burke

Пока данные не подтверждены

Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли пообещал "докопаться до сути" разведданных о якобы предлагаемых Россией вознаграждениях за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.

"Мы собираемся добраться до сути всего этого, но я могу заверить семьи (военнослужащих), что защита наших сил (...) - это приоритет № 1 для каждого из нас", - заявил Милли, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.

"Мы собираемся выяснить, правда ли это на самом деле, и, если это правда, мы примем меры", - отметил он.

"На сегодняшний день, прямо сейчас, нами не установлены причинно-следственные связи между предполагаемой российской программой выплат и американскими военными потерями. Однако мы продолжаем поиски. Мы еще не закончили", - сказал Милли.

Ранее министр обороны США Марк Эспер в ходе слушаний в палате представителей также заявил, что ему не поступала информация о том, что Россия якобы платила афганским талибам (движение "Талибан" запрещено в России) за нападения на американских солдат в Афганистане.

"Насколько я помню, я не получал донесений, в которых содержалось слово "выплаты", - сказал он.

Глава Минобороны заявил, что в ведомстве начато расследование в отношении утечек информации, связанной с Россией и талибами.

"Все эти вещи, опять же, вредят безопасности нашей страны. Они подрывают наши войска, их безопасность. Они влияют на наши отношения с другими странами. Они подрывают нашу национальную политику. Это плохо", - отметил Эспер.

Газета New York Times в конце июня утверждала, что российская военная разведка платила боевикам афганского движения "Талибан" за убийства американских военных в Афганистане.

Президент США Дональд Трамп в связи с этим написал в твиттере: "История о российском вознаграждении - еще одна, состряпанная фейковыми новостями, ее рассказали лишь затем, чтобы навредить мне и Республиканской партии".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
18.05.2020
В Роскосмосе констатируют низкий уровень сотрудничества с NASA, хотели бы взаимодействовать в освоении Луны
23.10.2019
Сирия научила: Пентагон готовится выводить войска из Афганистана
09.04.2019
Parlamentn listy (Чехия): если бы у НАТО не было России, пришлось бы ее придумать
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
26.04.2017
Трамп готовит американский флот для противостояния с Китаем
20.04.2017
США помогут Нигерии штурмовиками
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 01:06
  • 9
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 13.07 00:32
  • 156
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 12.07 22:01
  • 8
«Ангару» назвали лучшей в мире и уступающей только ракете Илона Маска
  • 12.07 21:20
  • 24
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 12.07 20:22
  • 17
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
  • 12.07 19:24
  • 5
Лазерная революция в армии
  • 12.07 19:06
  • 17
Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе
  • 12.07 13:39
  • 6
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 12.07 12:13
  • 21
Война, в которой нельзя проиграть
  • 12.07 10:00
  • 8
Прощание с портянкой
  • 12.07 09:55
  • 1
Невероятный мутант: Т-72 с башней от Т-80УД
  • 12.07 03:24
  • 311
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 20:09
  • 54
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 11.07 16:59
  • 30
"Зальет все свинцом": каким будет новый пулемет для российской армии
  • 11.07 11:32
  • 12
Госорганы должны согласовать планы замены иностранного ПО до 2024 года