JB Press (Япония): новая стратегическая угроза в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях – беспилотные подводные лодки ВМФ Китая

Ряд стран в последние годы уделяет особое внимание разработке нового типа подводных аппаратов — беспилотных подлодок. Япония серьезно обеспокоена. Для нее неожиданно появилась новая военная угроза, пишет JB Press, и ее источник — вовсе не Россия.

18 июня текущего года Министерство обороны Японии опубликовало сообщение об обнаружении в акватории острова Амамиосима из группы островов Амами в архипелаге Рюкю в Восточно-Китайском море китайской подводной лодки. Она двигалась в погруженном состоянии на запад.

Передвижения подводных лодок любого государства являются военной тайной и ни при каких обстоятельствах этими государствами не раскрываются. Обычно не раскрывается и полученная информация о передвижениях вражеских подлодок. Однако Японии хорошо известно, что китайские субмарины активно действуют в окружающих ее южных морях.

В последние годы Америка, Россия и Китай пристальное внимание уделяют разработке нового типа подводных аппаратов - беспилотных подлодок. Перед Японией неожиданно замаячила новая стратегическая военная угроза.

Японскому военному ведомству стало известно, что основным типом разрабатываемых Китаем беспилотных подлодок в настоящее время стали аппараты HSU-001. В этой связи японское министерство обороны изучает новую стратегию противодействия им.

Китай активно продвигает создание новых беспилотных подводных лодок

На военном параде, состоявшемся в октябре 2019 года и приуроченном к празднованию 70-летней годовщины образования КНР, были представлены новейшие образцы китайской военной техники. Особое внимание привлекли межконтинентальные твердотопливные баллистические ракеты "Дунфэн-41", баллистические двухступенчатые ракеты "Цзюйлан-2" для подводных лодок проекта 094 "Цзинь" и сверхзвуковые ракеты воздушного базирования DF-17.

Беспилотные подводные аппараты HSU-001 такого внимания публики не привлекли, но были сразу же замечены специалистами.

До сих пор Китай наиболее активно работал над воздушными беспилотниками. Известное военное предприятие китайского ВПК DJF производит до 70% мирового выпуска военных дронов, а в июне 2017 года китайское "Научно-техническое предприятие электронной промышленности" успешно массово испытало передовой дрон типа "119".

Китайские дроны рассчитаны на применение как по наземным, так и по надводным и подводным объектам, а также военной инфраструктуре. Они отличаются малозаметностью и могут успешно использоваться в разведывательных и ударных операциях.

Китайский ВПК активно использует технологии летательных беспилотников при создании таких же подводных аппаратов. Их технический уровень оценивается как высокий.

Китайские беспилотные подводные аппараты начинают представлять серьезную угрозу для японских военно-морских сил. Следует признать, что в Японии меры и стратегия противодействия им пока разрабатываются слабо.

Тенденции в разработке беспилотных подводных лодок и их задачи

Современные боевые беспилотные подлодки могут быть как полуавтономными, так и полностью автономными. В любом случае на них отсутствуют люди. Поэтому это оружие дешево, устойчиво к атакам противника и может работать в среде, невыносимой для человеческого организма. Их часто обозначают тремя английскими D - "dull" (стойкий), "dirty" (способный работать во вредных средах) и "dangerous" (опасный).

Функциональность беспилотных подлодок в основном определяется их размерами. Малые подводные аппараты такого типа, как правило, несут на борту сенсоры и различное электронное оборудование и используются в основном в разведывательных целях. Большие подводные беспилотники в дополнение к сенсорам могут нести боевые торпеды и мины и участвовать в различных боевых операциях.

Ниже приведена современная классификация подводных беспилотников.

Размеры аппарата Диаметр корпуса Способ запуска Малый (small) 8 — 26 см С подводной лодки или надводного корабля Средний (medium) 26 — 53 см С подводной лодки или надводного корабля Большой (large) 53 — 213 см С подводной лодки или надводного корабля Сверхбольшой (extra large) Свыше 213 см С берега

Надежные беспилотные подводные лодки - это новое и достаточно сложное направление, перед которым пока стоит ряд неотложных задач, требующих решения.

- Проблема энергоресурса. Современные подводные беспилотники работают на электричестве, поэтому на передний план выдвигается задача максимального повышения емкости и ресурса их аккумуляторов и экономии энергии. В настоящее время для подводных беспилотников создаются скрытые донные бесконтактные пункты подзарядки, которые призваны обеспечивать пополнение их аккумуляторов.

- Надежная система самопозиционирования. Разрабатываются как подводные, так и надводные системы позиционирования. Важное место здесь занимает скрытность, т.е. минимальное число выходов аппарата вовне для определения своего положения. Поэтому особую роль начинает играть точность и совместимость обычных средств позиционирования на море с беспилотниками.

- Система передачи собранных разведывательных данных. Пока основным способом здесь остается "выстреливание" информации из выдвинутой в надводное положение антенны на спутник. Однако такая технология уязвима с точки зрения безопасности. В этой связи разрабатываются подводные гидроакустические способы передачи информации. Однако существенных успехов здесь пока не достигнуто.

- Система самозащиты. Длительное пребывание подводных беспилотников в море увеличивает вероятность получения ими различного ущерба: от крупных морских животных, от столкновений с неизвестными препятствиями, от попадания в рыболовные сети и т.д. Для избежания таких ситуаций чрезвычайно важны надежные системы локации, равно как и эффективные системы распознавания "свой-чужой".

Тактико-технические данные китайских подводных беспилотников

Подводный беспилотник HSU-001 имеет диаметр около 1,5 метров и длину 5 метров. Это примерно 1/15 обычной китайской подводной лодки.

Аппарат имеет два толкающих винта и в обычном режиме передвигается на относительно невысокой скорости на небольшой глубине. В корпусе подлодки установлен рулевой движитель, который позволяет ей передвигаться в вертикальном направлении. В корпусе скрыты также две выдвигающиеся антенны. Передняя представляет собой оптический сенсор, а задняя - антенна для связи.

На носу беспилотника установлен гидроакустический сенсор, и также круговой сонар для избежания столкновений с препятствиями. В задней части вертикального руля расположен рулевой сенсор.

HSU-001 не обладает такой высокой автономностью, которой обладают американские аналоги. Он управляется командами, которые поступают через заднюю антенну.

На корпусе китайского беспилотника видны несколько точек подвески, к которым, вероятно, крепятся торпеды или мины. Специалисты считают, что подводные лодки HSU-001 вполне могут действовать "стаей" или "роем", как и китайские дроны.

Наиболее вероятный сценарий применения HSU-001

По имеющимся данным, супер-большой американский подводный беспилотник Sea Voyager способен без подзарядки покрыть за несколько месяцев около 10 000 километров. То есть на скорости 5 узлов в час он способен пройти расстояние 2500 километров от Гуама до акватории Шанхая примерно за 2 недели. Затем, 1 месяц пробыв в этой акватории, он еще за две недели может вернуться на базу.

Во время такого рейда аппарат может действовать совершенно автономно, собирая разведывательную информацию, делая минные постановки или осуществляя атаки по кораблям противника.

HSU-001 значительно скромнее, чем Sea Voyager и по своим размерам, и по своим возможностям. К тому же китайский беспилотник не так автономен и должен постоянно получать команды на свои действия. Это не способствует повышению его скрытности.

Главным разведывательным инструментом HSU-001 является его система оптического наблюдения, которую он задействует в надводном положении. Только по сигналам опасности от сенсоров и сонаров аппарат ныряет на глубину. В этой связи для него характерно большое потребление электроэнергии. Много энергии необходимо также для передачи на командные пункты объемной визуальной разведывательной информации. Поэтому при длительных операциях HSU-001 нуждается в расположенных на морском дне зарядных станциях.

Разумеется, как и Sea Voyager, HSU-001 может при определенных условиях использоваться для атак по подводным лодкам и надводным кораблям противника, а также для постановки мин.

Юридические аспекты использования подводных беспилотников

После того, как в 1996 году китайская атомная субмарина проекта 091 "Хань" вторглась в территориальные воды Японии, и в стране немедленно была введена международно-правовая система, заставляющая нарушителей всплывать и покидать зону вторжения.

К сожалению, эта система не сопровождалась никакими мерами принуждения.

Тем более это относится к иностранным подводным беспилотникам. На практике нам ничего не остается, как только преследовать такой аппарат и молча дожидаться окончания им своей миссии.

В декабре 2016 года китайский ВМФ захватил американский подводный беспилотник, занимавшийся сбором океанологической информации в Южно-Китайском море. В ответ на жесткие требования США Китай в конце концов вернул американцам их боевую беспилотную субмарину, но потребовал прекратить любые исследования в данной акватории.

Сейчас в связи с широким распространением в мире подводных беспилотников настало время в безотлагательном порядке определить международно-правовые параметры их использования. Это тем более необходимо, что вслед за ускоренной разработкой таких технологий в США, в эту гонку вступил также и Китай. Его достижения в создании дронов позволяют предположить, что и в области подводных беспилотников он быстро достигнет прогресса.

Японский Институт военной информации и стратегических исследований - неправительственная исследовательская организация, занимающаяся изучением широкого спектра проблем по военной, экономической, информационной и другим видам безопасности Японии. Создана в марте 2012 года. Тесно связана с японским правительством и министерством обороны. Спонсируется корпорацией "Мицубиси". В составе исследователей - многие видные политологи, отставные военные и дипломаты высоких рангов. Директор Института - Кинъити Нисимура - служил на высоких должностях в силах самообороны Японии, возглавлял правительственный "Центр стратегических исследований".

Японский институт военной информации