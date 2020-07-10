«Адмирал Горшков» – под прицелом

США создают конкурента передовым российским кораблям

Президент США Дональд Трамп посетил верфь корпорации «Финкантьери Маринетте Марин» в штате Висконсин, где скоро начнется строительство головного фрегата типа FFG(X). Глава Белого дома во время общения с персоналом предприятия заявил, что этот корабль будет «в 30 раз мощнее американских фрегатов предыдущего поколения» и что он «лично изменил внешний облик нового корабля».

Тендер с иностранным акцентом

Конкурс на перспективный фрегат Пентагон объявил в 2017 году. Американскому военному ведомству понадобился «малый надводный боевой корабль» (small surface combatant) – к таковым в США сейчас относят и фрегаты – с достаточно широкими ударными и оборонительными возможностями, но по относительно умеренной цене (менее 1 млрд долл. за единицу). К финальной части тендера в сентябре прошлого года были допущены четыре предприятия. Фирма «Остал Ю-Эс-Эй» предложила проект фрегата на базе своего литорального (прибрежного) боевого корабля-тримарана «Индепенденс». Компания «Бат Айрон Уокс», выступившая в тандеме с испанским концерном «Навантия», выдвинула на конкурс корабль на платформе испанского фрегата типа F100. Дочернее предприятие итальянского судостроительного гиганта «Финкантьери» – корпорация «Финкантьери Маринетте Марин» из штата Висконсин – в качестве прототипа предложило противолодочную версию фрегата FREMM. Наконец, крупнейшая американская кораблестроительная корпорация «Хантигтон Ингалс Индастриз» выступила с фрегатной версией куттера национальной безопасности, то есть большого пограничного сторожевого корабля типа «Легенд».

Тут обращает на себя внимание вот какое обстоятельство: из четырех прототипов три имели зарубежное происхождение: австралийское, испанское и итальянское. Да, эти корабли при любых обстоятельствах, как того требует американский закон, строились бы на верфях, находящихся в США, используя вооружение и комплектующие американского производства. Однако то, что в основе проектов лежат иностранные разработки, свидетельствует о кризисе американской кораблестроительной мысли.

Достаточно вспомнить последние «достижения» американского судпрома – эсминцы типа «Замволт» или атомный авианосец «Джеральд Форд». Астрономические суммы, вложенные в эти корабли, не дают отдачи. Они не выходят из ремонтов, даже не приступив к боевой службе. Только эсминцы типа «Арли Берк», чей базовый проект создан в первой половине 80-х годов прошлого века, продолжают строиться и бороздить океаны. Правда, их нынешняя цена впечатляет – 1,843 млрд долл. за единицу.

Лучший выбор

Надо отдать должное, выбор итальянских фрегатов типа FREMM – наиболее верное решение. Корабли «Финкантьери» – лучшие в своем классе в Западной Европе.

Для итальянского флота они строились двумя подсериями. Шесть единиц типа «Карло Бергамини» относятся к основной (многоцелевой) версии. Их полное водоизмещение – 6700 т, максимальная скорость хода более 30 узлов, которую обеспечивает дизель-электро-газотурбинная установка (по схеме GODLAG – комбинация дизель-электрической установки и газовой турбины), дальность плавания 6800 миль (1600 км) на 15 узлах. Пять кораблей этой подсерии находятся в строю ВМС Италии. Завершающий ее фрегат «Эмилио Бьянчи» достраивается. Еще четыре корабля относятся к противолодочной версии. Все они тоже в строю. Если «Карло Бергамини» включен в итальянские ВМС в мае 2013 года, то «Вирджинио Фазан», головной корабль противолодочной подсерии, – в декабре того же года.

При практически одинаковых судостроительных параметрах корабли несколько отличаются составом вооружения и электронного снаряжения. У фрегатов типа «Карло Бергамини» оно более мощное. Можно сказать, что фрегаты типа «Карло Бергамини» / «Вирджинио Фазан» – сбалансированные корабли, отвечающие современным требованиям ведения вооруженной борьбы на море. Цена их строительства – 598 млн евро за единицу.

Американская версия

Специалисты «Финкантьери» существенно переработали проект под требования ВМС США. Полное водоизмещение фрегата увеличилось до 7500 т. Увеличились и его размеры. Изменился архитектурный облик корабля, он стал двухтрубным. Поскольку FFG(X) предназначается для так называемых распределенных морских операций, когда корабли действуют не в составе крупных ударных соединений, которые противнику легко обнаружить и уничтожить, а небольшими группами по две-четыре единицы, то состав их вооружения представляет комбинацию довольно мощных ударных и оборонительных средств. Перед надстройкой находится блок вертикальных пусковых установок Мк 41, рассчитанный на 32 контейнера. В них будут находиться зенитные ракеты ESSM Block II малой-средней дальности и SM-2 Block IIIC средней-большой дальности. Это хорошо отработанные системы, которым довелось участвовать даже в реальных боевых действиях. Например, 9 октября 2016 года американский эсминец «Мэсон», патрулировавший в районе Баб-эль-Мандебского пролива, успешно отразил с помощью ЗУР ESSM и SM-2 атаку противокорабельных ракет «Нур», стартовавших с береговых пусковых установок йеменских повстанцев-хуситов.

В тех же пусковых установках Мк 41на фрегате могут размещаться ЗУР SM-6 (ERAM), которые, по сути дела, являются универсальными, то есть способными поражать не только аэродинамические цели (противокорабельные ракеты, самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты), но и баллистические ракеты средней дальности, а также морские объекты. Дальность действия SM-6 – 240 км (некоторые источники сообщают о 460 км), скорость полета – до 3,5 М. В противокорабельном варианте ракета оснащается невзрывающейся кинетической боевой частью. Она летит к цели по баллистической траектории, а при сближении с ней круто пикирует с высоты 35–40 км, фактически атакует вертикально, что серьезно затрудняет противодействие ей средствами ПВО/ПРО. После захвата цели ГСН вторично включается твердотопливный маршевый двигатель, разгоняя ракету до скорости свыше 4 М. Когда такая «кинетическая бомба» попадает в надводный корабль любого класса, она пробивает его насквозь, круша все на своем пути, и через пробоину в днище уходит в воду. Корабль противника после такой атаки практически обречен. Всем хороша ракета SM-6! Кроме цены. Каждая такая «универсалка» стоит около 5 млн долл.

В пусковых установках Мк 41 могут размещаться крылатые ракеты «Томагавк», предназначенные для уничтожения не только береговых, но и морских целей. Однако пока ни SM-6, ни крылатые ракеты «Томагавк» в штатную номенклатуру вооружения фрегатов FFG(X) не входят. Но наверняка в пусковых установках Мк 41 найдется место для противолодочных ракет ASROC.

Останавливать атаки ПКР противника на ближнем рубеже призвана 21-зарядная ракетная пусковая установка комплекса RAM. Ей место нашлось на крыше вертолетного ангара, что в кормовой части надстройки. А в средней ее части, между дымовыми трубами размещаются четыре четырехконтейнерных пусковых установки противокорабельных ракет NSM (Naval Strike Missile), к выпуску которых по норвежской лицензии и при участии норвежской фирмы «Консберг» приступила американская корпорация «Рейтион». Эта ракета стреляет по морским целям, находящимся на удалении 185 км (минимальная дальность стрельбы – 3 км), и поражает их боевой частью массой 120 кг. Эта ПКР – дозвуковая. Она летит со скоростью 0,95 М. Но ее корпус выполнен с широким привлечением стелс-технологий, то есть обнаружить ее корабельными РЛС непросто.

Предполагается разместить на FFG(X) и противокатерное вооружение – ракеты «Лонгбоу Хеллфаейр» и пулеметы M240 или М2. К противокатерному оружию можно отнести и главный артиллерийский калибр фрегата – автоматическую 57-мм пушку Мк 110, которая размещается в носовой части корабля перед пусковой установкой Мк 41. Темп стрельб орудия Мк 110 – 220 выстрелов в минуту, а максимальная дальность стрельбы – 17 км. Для пушек, предназначенных для вооружения фрегатов типа FFG(X), учитывая высокий расход боеприпасов, специально создается «дешевый» снаряд ALaMO.

Особо стоит остановиться на электронном оснащении FFG(X). Ее изюминка – многофункциональная РЛС AN/SPY-6(V)3 с тремя неподвижными фазированными антенными решетками корпорации «Рейтион». Эта радиолокационная станция позаимствована у эсминцев «Арли Берк» модификации Flight III, строительство которых ведется на американских верфях. Но на эсминцах размещаются по четыре антенны: две обозревают пространство с передней полусферы, а две – с задней. «Трехлепестковая» AN/SPY-6(V)3 – новация, придуманная для фрегата. Эта станция наряду с навигационной РЛС AN/SPS-73(V)18 включена в контур автоматической системы боевого управления COMBATSS-21 – фактически новой версии АСБУ «Иджис» с программным обеспечением десятой версии.

Гидроакустический комплекс включает боевую информационно-управляющую систему AN/SQQ-89F, сопряженную с АСБУ COMBATSS-21 и буксируемую ГАС AN/SLQ-61, а также опускаемую ГАС AN/SQS-62. Противолодочная оборона возложена на уже называвшиеся ПЛУР ASROC и трехтрубные 324-мм торпедные аппараты. Помехи ставятся системой «Нулка», прошедшей обкатку в боевых условиях. В корме фрегата имеется площадка и ангар для вертолета MH-60R «Сихок» и вертолетного беспилотника MQ-8C «Файерскаут».

Министерство обороны США заключило с корпорацией «Финкантьери Маринетте Марин» контракт на детальное проектирование и строительство головного корабля на сумму 795,116 млн долл. С учетом опциона еще на девять фрегатов компания из Висконсина рассчитывает получить 5,5761 млрд долл.

Но 795,116 млн долл. – далеко не вся сумма, которая будет потрачена на создание головного фрегата. В стоимость контракта с «Маринетте Марин» включены только работы самой верфи. Приобретение комплексов вооружения и некоторого оборудования финансируются Пентагоном через отдельные соглашения с фирмами-производителями. Общая стоимость фрегата предполагается в размере 1,2812 млрд долл., следующего – 1,05 млрд долл., а третьего должна быть уже 900 млн долл. В целом общая стоимость программы приобретения 20 фрегатов для ВМС США может составить 19,81 млрд долл.

Сопоставим возможности

Еще в первой половине ХХ века боевые корабли часто строились по принципу «контра». Так, например, немецкие линкоры типа «Шарнхорст» строились для противоборства с французскими линкорами «Дюнкерк». Каждый новый тип кораблей разных классов должен был превосходить противника в дуэльной ситуации. Сейчас многое изменилось. Главную роль играют не столько собственно корабли, сколько средства удара и защиты, на них размещенные.

Но все-таки попробуем сравнить американский FFG(X) с кораблями его потенциальных противников. А к таковым в США относят ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК).

Как нетрудно догадаться, на «русском фронте» визави FFG(X) станут фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Они по водоизмещению уступают американцам. При полном водоизмещении 5400 т и длине 135 м они развивают максимальную скорость хода в 29,5 узла. Однако меньшие размеры не мешают российским фрегатам превосходить перспективные американские корабли по ряду параметров.

В носовой части корпуса «Адмирала Горшкова» находятся два универсальных корабельных стрельбовых комплекса (УКСК) 3С14У1 с восемью вертикальными пусковыми установками каждый. В этих 16 УВП размещаются сверхзвуковые (2,6 М) противокорабельные ракеты «Оникс», поражающие надводные цели на дальности до 600 км, и крылатые ракеты «Калибр-НК» двух модификаций: класса «корабль-корабль» и «корабль-берег». Первые достают морские объекты на дистанции до 375 км, а вторые – на дальности 1500–2600 км. В перспективе из тех же пусковых установок можно будет стрелять гиперзвуковыми ракетами «Циркон». С пятого корпуса – строящегося «Адмирала Амелько» – на фрегатах проекта 22350 добавится еще один 8-контейнерный блок УКСК 3С14У1, то есть их ударный потенциал увеличится.

Сопоставимым является противолодочный потенциал FFG(X) и «Адмирала Горшкова», хотя и с некоторым перевесом в пользу нашего корабля. Ответом на американский ПЛУР ASROC становится российский комплекс ПЛУР «Ответ». А комплекс «Пакет-НК» может решать вопросы не только противолодочной, но и противоторпедной защиты. Их работу обеспечивают вертолет Ка-27П, ГАК «Заря-3» с антенной в бульбовом обтекателе и буксируемая ГАС «Виньетка-М».

Очевидно некоторое преимущество американцы будут иметь по ЗРК. Во-первых, потому что после японского удара по Перл-Харбор в декабре 1941 года они уделяют первостепенное внимание развитию средств ПВО. Во-вторых, как уже отмечалось, ЗУР ESSM и SM-2 доведены до ума. В-третьих, российский ЗРК «Полимент-Редут» с 32–128 зенитными ракетами малой, средней и большой дальности принят на вооружение только в прошлом году, то есть ему требуется время на доводку и отработку. Но головной FFG(X) планируется ввести в строй в июле 2026 года, а уровень его первоначальной оперативной готовности будет достигнут в 2030-м. Другими словами, еще есть время для доведения «Полимент-Редута» до нужной кондиции. Имеется еще один нюанс. По мнению ряда американских экспертов, у ВМС США могут возникнуть серьезные проблемы с освоением «усеченной» РЛС AN/SPY-6(V)3 и соответственно с АСБУ COMBATSS-21.

Российский фрегат многократно превосходит американский по артиллерийской огневой мощи. 130-мм орудие А-192 с дальностью стрельбы 22 км не оставит никаких шансов FFG(X). Почему американцы решили сэкономить «на иголках», непонятно. Ведь у них есть отличные 127-мм пушки Мк 45 мод 4, которые устанавливаются не только на новейших эсминцах ВМС США, но и на южнокорейских фрегатах семейства FFX водоизмещением всего 3000 т. В конце концов, перспективные американские корабли можно было вооружить 76-мм артустановками «ОТО-Мелара», которыми оснащены большинство фрегатов ВМС мира. Но, очевидно, не захотели оформлять еще одну лицензию, хотя такими пушками когда-то вооружались американские фрегаты типа «Оливер Хазард Перри» и ракетные катера типа «Пегас».

Спаренные шестиствольные 30-мм ЗАК «Палаш», размещенные побортно в районе вертолетного ангара «Адмирала Горшкова», при темпе стрельбы 10000 выстрелов в минуту способны создать сплошную противоракетную завесу на дистанции до 4 км. Они приспособлены и для ведения огня по малоразмерным морским целям. Управляются ЗАК всепогодной и всесуточной оптико-электронной системой, а также посредством «Полимент-Редута».

Вполне сопоставимы с FFG(X) и китайские фрегаты типа 054А, которых для ВМС НОАК с 2007 года построено 30 единиц. При полном водоизмещении 4053 т и максимальной скорости хода в 27 узлов они вооружаются 32 ЗУР HHQ-16 (одна из вариаций российского «Бука» – «Штиля») с дальностью стрельбы до 75 км и ПЛУР Yu-8 в вертикальных пусковых установках, двумя счетверенными пусковыми установками противокорабельных ракет YJ-83 с дальностью стрельбы 180–200 км, 76-мм пушкой PJ26 на основе российской АК-176, двумя 7-ствольными 30-мм ЗАК типа 730, противолодочными торпедными аппаратами и РБУ, а также вертолетом.

Зарубежные источники сообщают о разработке в Китае более совершенных фрегатов типа 054В, которые также обозначаются как тип 057. В носовом блоке – 32 пусковые установки, на надстройке – 16. В носу – 76-мм артустановка в стелсовской башне по типу той, что имеется на шведском корвете «Висьбю», на крыше вертолетного ангара – 24-зарядная пусковая установка ЗРК обороны ближнего рубежа HHQ-10, а в носовой части надстройки – 11-ствольный ЗАК типа 1130. Торпедные аппараты спрятаны в лацпортах и в походном положении закрыты щитами. На пирамидальной интегрированной мачте – плоские фазированные решетки РЛС. Очевидно, когда проект будет отработан, начнется массовое строительство фрегатов этого типа.

Александр Мозговой

Александр Федорович Мозговой – военный эксперт.