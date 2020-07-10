Войти
Интерфакс-АВН

Украина и НАТО договорились усилить присутствие сил и средств в Черноморском регионе - Минобороны

392
0
0
Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: РИА Новости/Михаил Маркив

Киев. 9 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путем увеличения патрулирования в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов альянса.

"Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путем увеличения патрулирования в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов альянса", - говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины в четверг.

Подчеркивается, что важным аспектом разговора Тарана и Столтенберга стал обмен мнениями по ситуации с безопасностью на востоке Украины и в акватории Черного моря. Собеседники согласились, что ситуация с безопасностью в Черном море продолжает ухудшаться в связи с тем, что РФ наращивает свое военное присутствие и меняет баланс сил.

Министр обороны Украины выразил заинтересованность в налаживании совместного обмена информацией об обстановке в этом регионе и пригласил государства-члены НАТО присоединиться к национальным стратегическим учениям, запланированным к проведению на юге Украины осенью этого года.

Также Таран пригласил генерального секретаря НАТО с официальным визитом на Украину.

Отмечается, что министр обороны Украины подчеркнул необратимость реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора. Он выразил благодарность за непоколебимую позицию НАТО "относительно незаконной аннексии Крыма и вооруженной агрессии РФ на востоке Украины", а также недавнее решение Североатлантического совета о признании Украины Партнером с расширенными возможностями (Enhanced Opportunity Partner - EOP).

"Андрей Таран подчеркнул, что новый статус Украины расширит возможность для диалога и взаимовыгодного сотрудничества с союзниками, включая обмен информацией, новые должности для военнослужащих ВСУ в штабах военной командной структуры альянса, более широкий доступ к программам совместимости и учениям, в том числе по тематике статьи 5 Североатлантического договора, которые открыты только для его государств-членов и участников этой программы", - пояснили в Минобороны.

Глава оборонного ведомства отметил, что для эффективного использования стратегического диалога с союзниками Украине необходимо восстановить регулярные заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров. Также Таран заверил, что Украина как надежный партнер НАТО будет продолжать предоставлять силы и ресурсы к операциям по урегулированию кризисов под руководством НАТО и Сил реагирования НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
29.06.2020
Укрiнформ (Украина): Россия использует четыре вертикали управления оккупированным Донбассом
10.10.2019
RAND Corporation (США): Россия, НАТО и стратегия безопасности на Черном море
17.10.2017
Запад атаковал "Запад-2017" по заветам Геббельса
29.03.2017
Россия против НАТО (iDNES.cz, Чехия)
12.09.2016
Готовится ли Россия к войне на Украине? (Wirtualna Polska, Польша)
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 13:00
  • 4
Война, в которой нельзя проиграть
  • 10.07 12:50
  • 11
Началась финальная сборка Ил-114-300
  • 10.07 12:44
  • 3
Британия послала России военное «предупреждение»
  • 10.07 12:39
  • 27
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 10.07 12:28
  • 2101
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.07 11:51
  • 1
Морпехи получат новые корабли
  • 10.07 11:47
  • 1
Госдума приняла закон об упрощении управления "дочками" предприятий ОПК
  • 10.07 11:32
  • 2
Лазерная революция в армии
  • 10.07 11:14
  • 2
«Россия атакует с востока»: на Украине готовятся к войне
  • 10.07 10:46
  • 138
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 10.07 10:34
  • 2
Прощание с портянкой
  • 09.07 23:57
  • 505
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.07 21:11
  • 1
Шойгу рассказал о предстоящем военно-морском параде в Санкт-Петербурге
  • 09.07 21:07
  • 1
Создана новая версия легендарной "Мотолыги"
  • 09.07 20:17
  • 50
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях