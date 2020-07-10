США предлагают Аргентине ББМ "Страйкер" с колесной формулой 8x8 – DSCA

ЦАМТО, 9 июля. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Аргентине в рамках программы "Иностранные военные продажи" БМП M1126 "Страйкер" с колесной формулой 8x8, а также связанного оборудования. Полная стоимость соглашения может составить 100 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 6 июля.

Правительство Аргентины обратилось к администрации США с запросом о возможности продажи 27 бронемашин M1126 "Страйкер" с колесной формулой 8x8 в версии БМП, 27 12,7-мм пулеметов M2 Flex.

Запрос также включает поставку систем улучшения обзора водителя AN/VAS-5, систем внутренней связи VIC-3, одноканальных радиостанций AN/VRC-91E (SINCGARS), основных предметов снабжения (BIi), компонентов готового изделия (COEI), дополнительного штатного имущества (AAL), специального инструмента и испытательного оборудования (STTE), пусковых установок дымовых гранат M6 и сопутствующих запчастей.

Кроме того, запрос предусматривает оказание услуг по подготовке имущества к передаче и подготовке персонала за пределами континентальной части США (OCONUS), передачу технической документации, инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны подрядчика и правительства США, а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит укрепить безопасность важного союзника вне НАТО, который является стратегическим партнером в Южной Америке.

В уведомлении отмечается, что поставка ББМ "Страйкер" усилит возможности ВС Аргентины по противодействию существующим и перспективным угрозам. Аргентина будет применять ББМ "Страйкер" для проведения операций по обеспечению стабильности, поддержке миссий по оказанию помощи пострадавшим в стихийных бедствиях и выполнения международных обязательств по поддержанию мира.

Основным подрядчиком программы выбрана компания General Dynamics Land Systems.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства и не означает, что контракты на продажу всего оборудования в запрошенном объеме будут обязательно подписаны.

Комментарий ЦАМТО:

Уведомление, вероятно, направлено в рамках программы оснащения ВС Аргентины новыми бронемашинами. ВС Аргентины стремятся обновить парк бронетехники уже продолжительное время, однако основным препятствием является отсутствие средств на закупку. В 2015 году Министерство обороны Аргентины подписало с китайской корпорацией NORINCO соглашение на поставку 110 ББМ VN1 с колесной формулой 8х8, включавшее организацию совместного производства на предприятии CINAR (Complejo Industrial Naval Argentino). Тем не менее, вероятно, оно так и не вступило в силу. Также оценивались возможности покупки ББМ "Пандур-2" с колесной формулой 8x8 в Европе и VBTP-MR "Гуарани" с колесной формулой 6x6 в Бразилии.